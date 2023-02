El actor Eduardo Yáñez y el productor Ernesto Alonso tuvieron una gran amistad que traspasó la pantalla; en diversas ocasiones lo eligió para protagonizar sus telenovelas, por lo que en su momento surgió el rumor de que tenían un romance.

Lo anterior, debido a que se especulaba que el fallecido productor de telenovelas, sostuvo varios romances con hombres del medio artístico, entre ellos Eduardo. Sin embargo, el actor confesó qué es lo que verdaderamente lo unía a Ernesto.

"Yo amé mucho a un hombre, que fue el que me dio todas mis oportunidades, que fue Ernesto Alonso, hizo por mí muchísimo y siempre mi ilusión de pagarle de regreso con las expectativas que él tenía de mí como actor, aparte me volvió muy amigo de su familia", reveló el actor en entrevista con Adela Micha en su programa "La Saga Live".

Y agregó que "El Señor Telenovelas" en algún momento de su vida lo ayudó a salir adelante.

"Lo amo como el ser humano que me rescató y que me ayudó a ser una persona más normal. Siempre he profesado mi amor por este hombre. Yo a él le debo toda mi carrera y lo que soy en el día de hoy".

LUIS MIGUEL ANUNCIA SU ESPERADA GIRA PARA 2023

¿HUBO ROMANCE ENTRE EDUARDO YÁÑEZ Y ERNESTO ALONSO?

Eduardo Yáñez aprovechó la plática con Adela Micha para terminar con las especulaciones que lo han perseguido muchos años sobre si existió un romance entre él y el productor de telenovelas.

"Pero de eso a lo que dicen, hay una gran distancia. La gente tiende a confundir las cosas pero me vale m... El amor que le profese a Ernesto fue como el de una figura paterna".

Finalmente, Eduardo Yáñez dijo que Ernesto Alonso era maravilloso con los actores y siempre fue justo.

"Con los actores era maravilloso. Llegaba un actor con una queja de que ´ay, Ernesto, flaquito, me pasa esto´ (y él contestaba), ´cómo no, inmediatamente, pero así (chasqueó los dedos)".

Algunos de los comentarios que generaron los comentarios de Eduardo Yáñez sobre Ernesto Alonso fueron: "La leyenda dice que era su may... Lo sacó de albañil para llevarlo a la farándula", "Cuenta la leyenda que Eduardo Yáñez también golpeaba a Ernesto Alonso. Y sí vivían como un matrimonio", "Me parece que su violencia radia en su represión sexual", "Solito se delata. Justo cuando le preguntan de sus amoríos con Ernesto Alonso, se puso nervioso y la típica rascadita de mejilla cuando te sientes descubierto en la mentira".

MARC ANTHONY Y NADIA FERREIA SERÁN PAPÁS, ASÍ LO ANUNCIARON

(Lérida Cabello)