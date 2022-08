EDUARDO CAPETILLO REVELA CÓMO ESTÁ DEL CÁNCER DE PIEL QUE PADECE

Hace unos meses, Eduardo Capetillo confesó que padece cáncer de piel, motivo por el cual ahora debe protegerse todo el tiempo con bloqueadores solares, cuidar su alimentación y no exponerse a los rayos del sol.

"Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolarme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, me dijo ´nunca más te vuelve a dar un rayo solar´".

Dicha confesión del actor causó revuelo y preocupación entre sus seguidores, lo que generó que después ahondara un poco más en el tema.

"Hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio asilado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección", comentó en una publicación de Instagram.

Y añadió que se revisa una vez al año para checar que todo esté bien.

"Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí no hay más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar. Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias".

Recientemente, Capetillo participó en la serie de Netflix "Donde hubo fuego", que se estrena el 17 de agosto, con la que espera recuperar popularidad, tal y como lo hizo en telenovelas como "Marimar", "Baila conmigo" y "Alcanzar una estrella".

(Lérida Cabello)