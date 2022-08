Edith Márquez cancela conciertos por problemas de salud, sus médicos le ordenaron reposo, así lo informó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Lamento informarles que debido a problemas de salud mis presentaciones que tenía programadas con ustedes en este mes de agosto, los días 11 en Tulancingo, 13 en San Luis Potosí, 19 en Fresnillo y el 26 en Aguascalientes, no las podré llevar a cabo".

La intérprete de "Mi error, mi fantasía", señaló que sus médicos le indicaron que guardara reposo.

"Mis médicos, que me han estado atendiendo estos días, me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere".

Para Edith su carrera y sus compromisos siempre han sido su prioridad. Sin embargo, hoy tiene que hacer un alto porque su salud está de por medio.

"Mi carrera y mis compromisos siempre han sido mi prioridad, pero hoy la salud me lo impide. Esta situación me tiene con un nudo en la garganta porque saben las ganas que siempre tengo de estar sobre un escenario, entregando y compartiendo lo mejor de mí cada noche".

Finalmente, Márquez ofreció disculpas a sus fans por no poder cumplir con estas fechas, pero prometió que en cuanto esté recuperada las hará.

"En cuanto la salud me lo permita, estaré de nuevo con ustedes anunciando las nuevas fechas donde estaremos cantado juntos esas canciones que ustedes han hecho éxitos".

Sus fans le desearon pronta recuperación para que en breve regrese a los escenarios.

"Mejórate pronto reina", "Tu salud es primero, tu público te espera", "Amamos verte en un escenario y para eso debes estar al 100 por ciento, cuídate mucho", "Reina hermosa, lo más importante para nosotros es que tú estés bien", "Ya habrá tiempo para todas esas presentaciones en donde das todo de ti", "Sabes que siempre te vamos a estar apoyando".

(Lérida Cabello)