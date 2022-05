Durante concierto Yuridia revela que tiene covid-19, piden que la multen

La cantante Yuridia, generó polémica en su reciente presentación en la Feria de San Marcos, luego de revelar que estaba "dándolo todo" a pesar de estar contagiada de covid-19.

Cabe señalar que la respuesta del público no fue la que esperaba, pero dichas declaraciones rápidamente se hicieron virales por lo que Gustavo Adolfo Infante no dudo en tacharla de irresponsable y pidió que se le sancionara.

Fue a través del programa "De Primera Mano" en donde se dio a conocer este caso. Con un video, quedó en evidencia cómo fue la propia cantante Yuridia la que confesó que tenía covid.

Luego de que tuviera algunos problemas con el sonido del lugar y de que bromeara, Yuridia explicó a su público que por poco y no se presentaba, pues se había contagiado de covid.

En este sentido, la famosa advirtió a sus seguidores que bajo su propio riesgo la podían besar: "Aguascalientes, este show casi se cancela ¿les digo por qué? Porque me dio covid y aquí estamos dándolo todo. El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo", expresó la cantante. Ante la fuerte confesión, Gustavo Adolfo Infante –titular de la emisión matutina– no dudó en criticarla por haberse presentado así. "Creo que la deben multar, es una irresponsabilidad", mencionó Infante.

Cabe señalar que la cantante no ha explicado cómo se encuentra y si es verdad que en la presentación tenía covid.

Y es que, además, Oscar Jiménez, el cantante que le abrió el show mencionó que Yuridia estaba enferma, pero que no se quitó el cubrebocas.

"Creo que ella iba a cancelar pero ¿cómo pospones un evento así de importante? Obviamente ella está teniendo los cuidados, no se quitó jamás el cubrebocas, es una persona muy profesional (...) es una situación, es una enfermedad que la puedes tomar en cualquier lado y no está en tus manos", aseguró.

(Azucena Uribe)