¿Duelo de reinas? Erika Buenfil reacciona al debut de Victoria Ruffo en TikTok

Victoria Ruffo se contagió de la fiebre por TikTok y abrió su propia cuenta en la red social, sus primeros videos bailando fueron toda una sensación y algunos internautas aseguran que podría convertirse en la nueva reina de TikTok, una corona que por el momento le pertenece a Erika Buenfil quien le advierte a su colega "que le eche ganas".

En una entrevista para el programa "Sale el Sol" Erika Buenfil reaccionó al debut de Victoria Ruffo en TikTok y aclaró si ve a su colega y amiga actuación como competencia en la creación de contenido.

¡BRUTAL! KAROL G CELEBRA SU CUMPLEAÑOS 31 CON IMPACTANTE DESNUDO

¿Por qué les gusta meter cizaña? Pus si (soy la reina) pero no metan cizaña, Buenfil presumió orgullosa que tiene 15 millones de seguidores en TikTok por lo que aconseja a Ruffo: "Que le eche ganas".

Erika Buenfil dijo estar dispuesta a colaborar con la mamá de José Eduardo Derbez en algún video o reto viral, además señaló que todos tienen la misma oportunidad de triunfar y demostrar su carisma en las redes sociales ya que son un medio para que los artistas puedan conectar con la gente.

ABUELITA CUMPLE SU SUEÑO ANTES DE MORIR: CONOCER UN "BAMBI" REAL

Si me la encuentro aquí le voy a decir, pero no la he visto. Yo disfruto la plataforma, creo que eso es parte de lo que yo juego con el TikTok, yo la disfruto y en ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie ni aventarle de codazos a nadie. En esta carrera hay para todos, hay que echarle ganas y trabajar, añadió.

Victoria Ruffo abrió su cuenta de TikTok el pasado 27 de enero con un video bailando junto a Maribel Guardia y África Zavala, el cual superó los 2 millones de reproducciones en cuestión de horas. A los usuarios de la plataforma les pareció muy graciosa la coreografía de las famosas y en un segundo video se convirtieron en un fenómeno viral con más de 42 millones de reproducciones.

(Aline Núñez)