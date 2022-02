Donovan Carrillo: "A competir no se llega con cariño; debe haber un respaldo"

Donovan Carrillo, el prodigio mexicano del patinaje artístico, estuvo en entrevista con Ernesto Hernández Villegas, columnista de YST. El atleta habló en exclusiva de su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2020, donde hizo historia al ser el primer mexicano en llegar a una final de patinaje artístico.

Una frase ha forjado el camino de Carrillo a la eternidad de los Juegos Olímpicos de Invierno: "No importa las adversidades que se te presenten, trabaja duro y nunca te rindas", son las palabras que hoy tienen al mexicano firmando con letras de oro su nombre en la historia del patinaje artístico.

Sin embargo, el camino a Beijing 2022 no fue sencillo para Donovan, el nacido en Jalisco forjó una autentica historia digna de guion de Hollywood, superando la adversidad una y otra vez; pasando desde el hecho de que en México no hay pistas que cuenten con las dimensiones oficiales olímpicas, hasta el hecho de tener que mudarse de su estado debido a que las instalaciones donde entrenaban cerraron. El mexicano utilizó para entrenar una pista de hielo de un centro comercial de León, Guanajuato.

Con la convicción de hacer historia y el amor por un deporte nada popular, Carrillo poco a poco fue dando pasos seguros y firmes, dejando huella por donde pasaba y antes de llegar a Beijing, su nombre se abría paso en la historia del patinaje artístico.

La preparación de Carrillo fue intensa previo a Beijing 2022 y en 2021 dio una probadita de lo que sería su histórica actuación en los Juegos Olímpicos al convertirse en el primer mexicano en aterrizar un salto cuádruple Salchow con triple Salchow y triple Axel, durante su presentación en el Trophy Finlandia 2021, en la ciudad de Espoo.

Días antes a esta marca, el mexicano sumó a sus récords, su mejor puntaje de su carrera, hasta ese momento, en el Clásico Internacional de Estados Unidos donde cosechó 208.41 unidades.

Ya con la clasificación histórica a Juegos Olímpicos, rompiendo con 30 años de ausencia de un representante en el patinaje artístico, luego de la doble aparición de Ricardo Olavarrieta en Calgary 1988 y Albertville 1992, Donovan Carrillo aseguraba que el estar en Beijing 2022 era un sueño hecho realidad.

DONOVAN CARRILLO EN ENTREVISTA CON ERNESTO HERNÁNDEZ VILLEGAS

Ernesto Hernández: Cuéntame amigo, ¿cuándo llegaste?

Donovan Carrillo: "Hoy en la mañana, a las 5:30 aterrizamos de Madrid, tuvimos conexión después de volar a París desde Beijing. Y pues bueno, muy contento de estar en México. La verdad es que me recibieron bastante bien, hubo gente en el aeropuerto ya esperándonos. De corazón, muchas gracias."

Ernesto Hernández: Te esperabas que cuando llegaras iba a haber esta reacción, ¿qué pensaste en el vuelo de regreso?

Donovan Carrillo: "Pues en el vuelo venía bien dormido, ya más o menos sabíamos que iba a haber algunos medios de comunicación ya esperándonos para recibirnos, pero sí fue una sorpresa la cantidad de gente que llegó y el recibimiento tan caluroso y afectuoso que tuvimos de su parte. "

Ernesto Hernández: ¿Qué tipos de apoyo tuviste antes de ir a participar a Beijing?

Donovan Carrillo: "Desde el 2019 tuve la oportunidad de incorporarme a la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) y recibir apoyos, esto sin duda alguna me ayudó muchísimo para que yo pudiera llegar a los Juegos Olímpicos. Para que un deportista pueda llegar a sus metas debe tener el poyo emocional de sus seres queridos y también el apoyo económico. No solo se llega a las competencias con cariño, se debe tener un respaldo que nos ayude a superarnos y en general, este apoyo desde el 2019 me ayudó bastante. Claro que todos los años previos fue gracias a mi familia."

Donovan Carrillo reveló que tras su llegada de Beijing, ya tiene varias propuestas en puerta. El deportista destacó su deseo de que varios de estos ofrecimientos puedan beneficiar a la comunidad del patinaje artístico sobre hielo en México, también habló de las carencias y la falta de infraestructura en el país para llevar acabo este deporte.

Recordemos que desde hace siete años, el oriundo de Zapopan, Jalisco, se tuvo que mudar a León Guanajuato, para entrenar en la pista de hielo de un centro comercial, pues en México es todo un desafío practicar el patinaje artístico a un alto nivel.

Ernesto Hernández: ¿Cómo es tu vida familiar?

Donovan Carrillo: "Dedicó casi de lleno mi día a entrenar. Es un entrenamiento bastante riguroso, porque son alrededor de seis horas de actividades dentro del hielo y fuera del hielo, es un complemento donde tienes que cuidar mucho la alimentación, el sueño; las actividades extras como la meditación, todo con ell objetivo de tener un rendimiento óptimo."

Ernesto Hernández: ¿Cuál es tu grado de estudios?

Donovan Carrillo: "Hasta este momento tengo terminada la preparatoria; sin embargo, me gustaría continuar con mis estudios en la medida de lo posible. Yo creo que también es importante que como deportistas tengamos las dos preparaciones, tanto la académica como las profesionales, hablando del deporte. Es algo que tengo en mis planes."

Ernesto Hernández: ¿Quieres estudiar alguna carrera profesional?

Donovan Carrillo: "Una de las carreras que más me llama la atención es mercadotecnia estratégica y administración de empresas."

Ernesto Hernández: ¿Cuáles son los rangos de edad de un patinador artístico?

Donovan Carrillo: "La vida de un patinador es en promedio, ya de categoría mayor, es de los 16 a los 30 años. Es muy raro ver a un patinador más grande de 30 años compitiendo en eventos de talla internacional. Por mi parte me gustaría practicar el deporte, como dice el dicho: "Hasta que el cuerpo aguante". No me quiero poner una edad límite, simplemente seguirlo disfrutando hasta más no poder."