Doña Cuquita obtuvo 3 amparos que impiden a Televisa transmitir "El último rey"

Los abogados de la familia de Vicente Fernández informaron que Refugio Abarca Villaseñor, conocida como Doña Cuquita obtuvo tres amparos por los cuales Televisa estaría impedida de transmitir la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo", basada en la biografía no autorizada del llamado Charro de Huentitán, fallecido el 12 de diciembre de 2021.

"Tres distintos jueces federales de amparo conceden suspensión a la señora Ma Del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández (e.p.d.), para que sigan surtiendo efectos las medidas que impuso la autoridad federal (IMPI), ordenando no transmitir la ilegal bioserie y que éstas no pueden ser levantadas por dicho instituto; además tiene el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo de la ilegal bioserie supuestamente sobre la vida de Vicente Fernández en la que se violan esos derechos", se lee en el comunicado.

El despacho Del Toro Carazo, representante legal de Doña Cuquita, advirtió que Televisa (diversas empresas de dicho grupo), está desafiando medidas consumadas de autoridades federales que le fueron notificadas, transmitiendo la ilegal bioserie.

También destacó que la suspensión provisional que obtuvo Televisa estaba condicionada a que no se consumaran las medidas dictadas por el IMPI; sin embargo, el despacho de abogados afirma que sí se consumaron al notificarse a la televisora el 11 de marzo y el 14 a la empresa Televimex.

El miércoles pasado, Televisa Univisión obtuvo este miércoles un amparo para transmitir la serie "El último rey: El hijo del pueblo" sobre el fallecido cantante Vicente Fernández, cuyos herederos mantienen una batalla legal contra la televisión.

La empresa anunció el amparo que obtuvo de un juzgado federal en Ciudad de México contra las medidas precautorias que había ordenado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra la serie, que se estrenó este lunes en contra de la voluntad de la familia Fernández.

"Con esta resolución judicial federal se confirma lo manifestado por las empresas promoventes del amparo, esto es, la autoridad no puede suspender de manera precautoria la serie El último rey. El hijo del pueblo que se transmite por (el canal de) Las Estrellas", indicó en un comunicado.

En respuesta, los representantes legales de la familia de Chente indicó "se sigue actuando en defensa de derechos de la familia Fernández por lo que ve a los registros de marcas, reservas de nombres artísticos de uso exclusivo e imagen de Don Vicente Fernández, tutelados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", remató el despacho Del Toro Carazo con la frase "La piratería no está protegida por la ´libertad de expresión´".

El pasado fin de semana se destapó una batalla legal entre la familia Fernández y Televisa, la empresa difundió un comunicado donde señaló que no habían recibido ninguna notificación judicial que prohibiera la transmisión de "El último rey: el hijo del pueblo", que según como se había previsto, se estrenó hoy a las 20:30 horas por el canal de las Estrellas.

Televisa Univision señaló que para ellos fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de "nuestro mexicanísimo ´Charro de Huentitán´ fuera contada por una empresa extranjera", por lo cual acudieron a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar una versión cuidada, pero también real de lo acontecido.

De igual forma, la empresa acusó a la Dinastía Fernández de usar la "artimaña" de que el nombre de una persona está "registrado" para censurarlos. Detalló que, con ese argumento, cualquier figura pública podría crear un "registro" y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos.

Respecto al comunicado de la televisora, la viuda de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, conocida como "Dona Cuquita" aseguró que no existe censura para la bioserie "El Último Rey", sino que la negativa de la familia para que dicha producción se emita, obedece a un "tema de dignidad".

La matriarca de los Fernández pidió a las autoridades mexicanas actuar para que se respete la ley y no se permita que "empresas" ganen dinero a costa del nombre de "El Charro de Huentitán".

Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ´Cuquita estos no tienen llenadera´.