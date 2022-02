Discos de vinilo, los 5 más caros del mundo y todo lo que necesitas saber

En la década de los noventa surgieron el boom de internet, trayendo consigo el comienzo del régimen de las descargas digitales y el nacimiento de plataformas de compartición y descarga de archivos mediante sistemas P2P.





Primero Napster como servicio de compartición exclusivamente de audio en formato .mp3 y más tarde programas como eMule o Ares que permitían compartir y descargar música, pero también otro tipo de contenido.

Pero uno de los inventos con más de un siglo de historia que en la cabeza de muchos podría estar casi obsoleto, la realidad es que, hoy en día, los discos de vinilo están más vivos que nunca. Bien es cierto que muchos de los fanáticos de la música estamos al tanto de este fenómeno.

¿CÓMO SURGIERON LOS VINILOS?

Los discos de vinilo son también llamados discos gramofónicos y son un medio de almacenamiento de sonido analógico en forma de disco de policloruro de vinilo, el cual se estría en una forma espiral modulada. Normalmente, el surco empieza cerca de la periferia del disco y termina cerca de centro.

Al existir diferentes tamaños, pueden clasificarse dependiendo de su diámetro en pulgadas y su velocidad angular en Revoluciones Por Minuto (RPM). Por lo tanto, dependiendo de la duración del contenido grabado en los discos, existen discos de los siguientes tamaños: 7", 10", 12" y 16" (hoy en día en desuso). También pueden clasificarse dependiendo de la cantidad de material que contienen: Sencillos (una canción por lado), Extended Play (3-5 canciones) o Long Play (más de 5 canciones).

ORIGEN

En 1878 Thomas Edison fue el primero en patentar el fonógrafo, un aparato capaz de grabar y reproducir sonido.

Lo que hizo, fue lo siguiente: transformar la energía acústica en mecánica y que esto quedara en cilindros recubiertos de cera. Estos cilindros, al entrar en contacto con una aguja conectada a un amplificador, permitían escuchar los sonidos registrados. Desgraciadamente, eran muy frágiles y solo se podían escuchar una vez.





10 años después, en 1888 Emile Berliner inventó el gramófono. En este caso, el registro estaba en un disco que, al entrar en contacto con una aguja, podía ser escuchado repetidamente. Sin embargo, no fue hasta 1948 cuando aparecieron los primeros discos fabricados con vinilo, ya que, los anteriores, se hacían con materiales de procedencia metálica y otros compuestos.

Pero gracias al vinilo, esta situación mejoró: el tiempo de grabación pasó de cuatro minutos a cuarenta y cinco.

Sin embargo, con la llegada del disco compacto a comienzos de los años ochenta, el vinilo comenzó a perder su espacio en el mercado rápidamente hasta que, en los noventa, pasó de ser el rey a ser prácticamente invisible. Afortunadamente, en el 2010, las ventas superaron a las de los formatos electrónicos.

PROCESO DE FABRICACIÓN

Los discos son hechos de aluminio recubierto con esmalte negro, parecido a los vinilos, pero algo más grande. La importancia del disco maestro reside en que, de ese disco, saldrán cientos de vinilos.

Una vez listo, el ingeniero graba los datos de identificación, se revisa y se aprueba. Si está todo bien, el disco maestro se cubre con una capa muy fina de plata, se hace un molde metálico a partir del disco maestro en el que se vierte níquel líquido para así conseguir un "sello" y se lleva a la planta de prensado.

El plástico que compone un vinilo se funde hasta formar una ficha fina, que se corta en forma de cuadrados cuando se enfría. Se colocan los sellos de níquel en una prensa automática, se recalientan los cuadrados para ablandarlos y se meten en la prensa para grabar los patrones del sonido en el plástico blando. Una vez grabados, se colocan las etiquetas y se recortan para hacerlos redondos. Posteriormente, se suavizan los bordes, se taladra el centro y se comprueban unos a uno.

CURIOSIDADES

En 1970, comenzaron a aparecer discos con extraños colores: rojo, verde, amarillo, transparentes, multicolores... muchas veces bajo la etiqueta de "edición limitada para coleccionistas".

El primer vinilo fue grabado por Enrico Caruso en el año 1902, siendo en aquel momento el cantante de ópera más famoso del mundo. Llegó a vender 1 millón de copias.

Actualmente, gracias a la tecnología láser, se puede imprimir música sobre casi cualquier superficie: placas de madera, acrílico, papel o hasta cajas de pizza.

El género musical con mayor número de vinilos es el rock, seguido muy de cerca por la electrónica.

El vinilo más caro es el álbum ´Once Upon a Time in Shaolin´ de Wu-Tang Klan, cuya única copia fue comprada por 2 millones de dólares.

LOS CINCO DISCOS DE VINILO MÁS CAROS DEL MUNDO

"That´ll Be The Day/In Spite Of All The Danger" de The Quarrymen

Una de las tantas joyitas que uno se puede encontrar es este disco. Un grupo de jóvenes conformaron este grupo pero esos muchachos no eran comunes y corrientes. Ellos eran nada más y nada menos que John Lennon, Paul McCartney y George Harrison antes de formar The Beatles. Este valioso e importante disco alcanza un valor de 250 mil dólares, algo así como más de 4 millones de pesos.

"Sgt. Pepper´s Lonely Heart´s Club Band" de The Beatles

Con una portada alterada, un sonido nuevo y una plantilla para hacerte tu propio traje del Sargento Pimienta, solamente se hicieron 100 de ellos que fueron repartidos entre jefes y amigos de la disquera. Su precio es de 1 millón y medio de pesos.

"Once Upon a Time in Shaolin" de The Beatles

En julio, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York anunció que el gobierno había vendido el disco de Wu-Tang Clan "Once Upon a Time in Shaolin", el álbum del que existe solo una copia, y que compró en 2015 el criminal y ejecutivo de farmacéuticas Martin Shkreli por la cantidad de 4 millones de dólares.

"God Save The Queen" de Sex Pistols

Se cree que solamente existen 300 copias en el mundo de este sencillo de Sex Pistols de las cuales solo quedan 50, lo que le ha dado un valor aproximado de 8 mil euros, p sea casi 200 mil pesos mexicanos.

"White Album" de The Beatles

Como era de esperarse la madre de todas las bandas debía aparecer otra vez en la lista. Fue en 1968 que el cuarteto de Liverpool lanzó su álbum homónimo plagado de éxitos como "Revolution". Este disco tiene un valor de 12 mil 500 dólares, más de 250 mil pesos mexicanos.

