Directoras mexicanas ganan visibilidad y ponen en alto al cine mexicano

"El sueño de hacer cine era algo lejano", "Crecimos con la sensación de que era muy difícil hacer cine".

Tuvieron que pasar décadas de ardua lucha para que directoras mexicanas obtuvieran reconocimiento en una industria dominada por hombres, cineastas que se encargaron de sacudir los cimientos del cine mexicano, su trabajo hizo tanto ruido que la crítica internacional las volteó a ver, los máximos galardones que durante mucho tiempo estuvieron reservados para sus colegas varones, ahora reposan en sus manos.

Llegar no ha sido fácil, pero el reconocimiento de las cineastas refleja un cambio social más amplio provocado tanto por un movimiento feminista fortalecido en México como por un debate urgente a nivel mundial sobre el sexismo.

Es innegable que el cine mexicano vive una revolución femenina, que nada tiene que ver con los arquetipos de las mujeres y esa idea obsoleta de lo "femenino". Cada vez es mayor el número de mujeres al frente de puestos de decisión de producciones cinematográficas; ejemplo de ello, son las hermanas Elhers, Mimi Derba (la primera mujer en dirigir un filme) y Matilde Landeta (precursora del Cine de Oro), y cineastas contemporáneas que han documentado la situación actual de la mujer como Tatiana Huezo (Tempestad, 2016), Lucía Gaja (Batallas íntimas, 2017) y Elisa Miller (El placer es mío, 2015).

También están aquellas que han encontrado en la ficción la manera de mostrar sus inquietudes, desde un punto de vista femenino, como Natalia Beristáin con No quiero dormir sola (2012), Claudia Sainte-Luce con Los insólitos peces gatos (2013) e Issa López con Vuelven, (2017) una de las 20 mejores películas de 2017.

El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, y no hay mejor manera de conmemorarlo que hablando del trabajo de estas mexicanas que se han encargado de abrir brecha y dejar una herencia cinematográfica.

TATIANA HUEZO

Esta directora, fotógrafa y guionista no eligió hacer películas de mujeres; las historias le llegaron y son el reflejo de lo que significa ser mujer en este país.

Con su último largometraje, "Noche de Fuego" de 2021, fue ovacionada en el Festival de Cannes y recibió mención honorífica en la sección "Un Certain Regard", pero desde su aclamado documental, "Tempestad" de 2016, la cineasta no ha podido separarse de estas historias y dimensiona el efecto que ha surtido en ella.

"La verdad no es que yo haya elegido hacer películas de mujeres, siempre han llegado de una forma muy sorpresiva a mi vida. Mi primer encontronazo fue con Miriam y Adela, las dos protagonistas de Tempestad. Miriam es una amiga entrañable de toda la vida y ver cómo fue capturada por la policía, acusada falsamente de tráfico de personas y entregada a esta cárcel en el norte de México como una pagadora", indicó Tatiana Huezo.

Asimismo, detalló que fue un encontronazo de lo que significa vivir como mujer estas situaciones y la enorme desventaja en la que te encuentras para acceder a la justicia.

CATALINA AGUILAR MASTRETTA

Con su trabajo como escritora y directora, su objetivo es retratar a las mujeres desde otro ángulo, resaltando sus cualidades y dotándolas de características y herramientas para verlas de manera distinta, alejados de los clichés aprendidos, mismo que podemos ver en sus éxitos: "Todos queremos a alguien" del 2017, "Cindy la regia" de 2020 y recientemente dirigió dos episodios de la primera temporada de Ginny & Georgia.

Si bien la niñez de Catalina Aguilar Mastretta estuvo relacionada a la escultura y la literatura la industria del cine no es un tema ajeno pues creció en una familia que da mucho valor a la conversación y la capacidad de contar historias una tarde de domingo.

"Eso siempre me ha hecho sentir muy conectada, no solo con mi familia, sino con el mundo. La necesidad de consumir historias, inventarlas, contarlas, es lo que nos hace sentir menos solos. Nos hace darle sentido al mundo, nos hace sentir que lo que nos une es más que lo que nos separa", sostuvo.

Sobre la importancia de que sus personajes sean mujeres, ha detallado que cree que hacen falta historias de más tipos de mujeres: "Tuve una reunión hace poco y entre otras personas había una mujer trans, le decía ´tienes que contar algo de ti, para que la gente como yo tenga una historia así´, porque nos hacen falta más historias como esta en México. Ya hay algunas, pero necesitamos más. Si alguien tiene una historia, tiene también la responsabilidad de contarla, de ponerla sobre la mesa porque hay mucha gente que no está representada".

Por otro lado, en cuanto a si ha sentido limitaciones en su trabajo como directora o escritora por ser mujer contó que no mucho: "He tenido mucha suerte, pero donde sí, es en la percepción que alguien puede tener del trabajo que hiciste, sobre todo porque escribo muchas historias de amor romántico. Y cuando una mujer escribe sobre eso, a veces dicen ´ah, debe ser mala´. Se siente como pelear una batalla que no te toca, al final estás contando una historia humana. Por eso es importante contar esas historias de la manera más responsable posible, este tipo de narrativas en particular tienen mala fama porque muchas veces son muy malas".

FERNANDA VALADEZ Y ASTRID RONDERO

Este dueto de cineastas y guionistas han trabajado en complicidad en proyectos como "Los días más oscuros de nosotras" o su segundo largometraje "Sin señas particulares" y han llama la atención por la manera de aproximarse al dolor ante la búsqueda de desaparecidos en nuestro país.

Durante una entrevista para Elle hablaron de la importancia de la colaboración pues comparten una manera de ver el cine y cómo hacerlo, que han ido explorando y fortaleciendo con los años. Es una especie de conversación donde una trae un tema a la mesa y entre las dos lo van trabajando: "Tenemos cualidades complementarias".

"Abordar un proyecto es una aventura que tomamos en conjunto. Empezar una película permea todas las áreas de nuestra vida, se siente como una conversación entre dos personas que están tratando de descubrir y comprender la realidad en la que vivimos", sostuvo Astrid Rondero.

Sobre qué momento se vive para las mujeres en el cine, ellas dijeron: "Venimos de una tradición en la que empezaron a haber muchas mujeres de distintos puestos. Para nosotras ha sido la toma de conciencia, que se reconozca que nuestra labor es fundamental. Creo que nos tocó esa parte que es ir consolidando el capital previo de una herencia cinematográfica".

Asimismo, si es más difícil aprender cine o desaprender las formas convencionales del cine Fernanda Valadez y Astrid Rondero detallaron que es un proceso de desaprendizaje para contactar más allá de los aspectos técnicos y las ideas arraigadas, para encontrar aquello que uno quiere comunicar de la experiencia de la vida.

"Tenemos que desaprender cosas que teníamos aparentemente claras, que hablaban del estado de la sociedad, y hay que desmontar todo eso para reaprender una forma distinta de compartir historias, concluyeron.

YISSEL IBARRA Y MARTHA SOSA

Se llaman "comadre" la una a la otra, Yissel Ibarra y Martha Sosa han emprendido juntas la aventura de contar historias: desde "Amores perros", el hito que cambió el rumbo de la cinematografía nacional, hasta "Presunto culpable", documental reconocido con el "Emmy" por el mejor trabajo de investigación periodística.

Juntas, o cada quien, por su cuenta, estas productoras hacen que una película llegue hasta sus últimas consecuencias.

Para Yossel Ibarra el momento en que decidió dedicarse al cine fue hace unos años cuando su mamá mandó a digitalizar películas de Super-8 de la familia: "En una de ellas estoy en el festival de primavera organizando a todo el kínder para que saliera en la película. Creo que es algo que traigo desde que nací, esta capacidad de ver la película completa y tratar de reunir las mejores herramientas y a las mejores personas para lograr ese objetivo que es contar una historia".

Martha Sosa detalló la importancia de las mujeres en la producción ya que: "Tenemos la capacidad para el multitask y para tener muchas cosas en diferentes canales. No digo que los hombres no, pero siento que las mujeres tenemos habilidades más finas para colaborar y contener a equipos muy sofisticados. Se requiere gran compromiso emocional para aterrizar proyectos tan grandes y de tan grande aliento. Las mujeres somos buenas para comprometernos a largo plazo".

JIMENA MONTEMAYOR

Desde los trece años Jimena Montemayor supo que quería ser cineasta y nunca consideró otra carrera. En sus inicios hizo la fotografía del cortometraje "Ver llover" (2006) de Elisa Miller que ganó la Palma de Oro en Cannes, y más tarde realizó su ópera prima "En la sangre" (2014), seguida por "Restos de viento" (2016). Ambas han participado en festivales internacionales y nacionales como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Ha colaborado como directora, en la fotografía y guionista y también ha participado en series como "Todo va a estar bien" y "Señorita 89" con Lucía Puenzo. Jimena reflexiona sobre su camino y cómo ha sido recorrerlo con otras mujeres.

Para Jimena Montemayor contar historias no fue difícil ya que fue muy callada en su infancia, no tímida, pero reservada: "Era una persona sociable, pero podía abstraerme fácilmente y tener muchas historias que sucedían en mi cabeza. En mi vida adulta el cine ha sido mi manera de expresarme. Contar historias es un puente entre lo que veo, lo que pienso; cuando a veces no soy tan buena para comunicarme verbalmente, el cine ha sido la manera de hacerlo".

"Es duro darte cuenta de que lo que vas a hacer tal vez no le gustará a mucha gente, tal vez no le gustará al público o a los festivales, pero no tiene por qué gustarles, pues si haces algo pensando solamente en el público o en festivales, puede terminar no gustándote a ti. Se trata de lograr un equilibrio y estar en paz con ciertas decisiones y sus consecuencias", dijo sobre qué la ha desilusionado más del cine.

DOLORES Y ADRIANA ELHERS

Mejor conocidas como las hermanas Elhers, estas dos pioneras del cine mexicano abrieron el primer laboratorio cinematográfico en 1920.

Comenzaron como fotógrafas en su natal Veracruz. Venustiano Carranza las conoció y les ofreció una beca para estudiar en Estados Unidos, en los Estudios Champlain, en Boston, y después en los Estudios Universal, en Nueva York, donde estudiaron cine.

A su regreso, Adriana fue elegida como jefa del Departamento de Censura y Dolores se hizo cargo del Departamento de Cinematografía durante el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta.

MIMÍ DERBA

Mimí es otra de las pioneras del cine mexicano. Participó en 72 películas como actriz en La malquerida (Fernández, 1949) y Flor Silvestre (Fernández, 1943), además fue cantante, escritora, guionista, productora y directora.

En 1917, junto con el camarógrafo Enrique Rosas, fundó Azteca Films, donde produjo, dirigió y protagonizo su primera cinta, La tigresa (1917). Pasó a la historia como la primera mujer en dirigir una película en México.

MATILDE LANDETA

Landeta fue una de las primeras directoras en México. Comenzó como asistente de dirección con Fernando de Fuentes, participando en 75 películas, incluyendo dos clásicos de la época de Cine de Oro: Flor silvestre (Fernández, 1943) y Distinto amanecer (Bracho, 1943).

Tras varios años de negativas para dirigir su propia película, fundó una compañía productora; así escribió y dirigió La negra Angustias (1950) y Trotacalles (1951).

NATALIA BERISTÁIN

Natalia nació en una familia de artistas. Aprovechando su vena artística, estudió realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica en la CDMX.

Aunque su carrera como directora apenas comienza, ya cuenta con varios éxitos. Su ópera prima, No quiero dormir sola (2012), ganó a Mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia y se presentó en la Semana de la crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia. Los Adioses (2017), su última cinta, es uno de los estrenos más esperados de 2018.

MARÍA DEL CARMEN LARA

Lara egresó del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en 1983. Durante 17 años realizó obras en 16 mm, que documentan la situación actual de la mujer en México como géneros e identidades en el nuevo milenio (1986).

No le pedimos un viaje a la luna (1986) fue el documental que la posicionó tanto en México, como en el extranjero. Su primer largometraje, En el país de no pasa nada (2000), ganó a Mejor acto –por Fernando Lujan– y Mejor actriz –por Julieta Egurrola– en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de ese año. Desde 2015 dirige el CUEC de la UNAM, convirtiéndose en la segunda mujer en tener ese cargo.

CLAUDIA SAINTE-LUCE

Claudia nació en el puerto de Veracruz, al terminar la preparatoria se mudó a Guadalajara para estudiar artes visuales en la universidad del estado.

Con su ópera prima, Los insólitos peces gato (2013), conquistó el mundo; fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el Festival Internacional de Cine de Locarno y el Festival de Cine de la Habana. Tres años después de su gran éxito presentó La caja vacía (2016), en la que además de dirigir, actúa.

ELISA MILLER

Miller es directora, escritora y productora. En 2008 egresó del Centro de Capacitación Cinematográfica y se graduó con Roma (2008), cortometraje ganador del Premio Garcia Bross del FICM de ese año.

Dos años antes, Ver llover (2006) le mereció el Premio Palma Dorada del Festival Internacional de Cine de Cannes, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en recibirlo. El placer es mío (2015), su última producción, es una película con perspectiva de género que reflexiona acerca del amor y la violencia en una relación.

LUCÍA CARRERAS

Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Jesuita de Guadalajara y guión en la Universidad Intercontinental. En 2011 presentó su ópera prima, Nos vemos Papá.

En 2013 ganó el Ariel a Mejor guion original por su participación en la Jaula de Oro (Quemada-Diez, 2013), cinta que narra el itinerario de un grupo de jóvenes migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos.

SANDRA LUZ LÓPEZ BARROSO

Sandra es antropóloga y cineasta. Se graduó del Centro de Capacitación Cinematográfica y aunque su carrera como realizadora apenas comienza, ya nos conquistó con su ópera prima Artemio (2017), documental que narra la vida de un niño que vivió en Estados Unidos, hasta que regresa con su madre a la costa de Guerrero.

Desde el 2015 trabaja en El compromiso de las sombras, un filme que nos confronta con nuestra propia identidad.

LUCÍA GAJA

El cine de Lucía Gaja es una mirada a aquellas injusticias que merecen ser contadas. Batallas íntimas (2016), su último filme, relata cinco historias de mujeres violentadas dentro del matrimonio.

Lucía estudió comunicación gráfica en la UNAM, y después dirección en el CCC. Su primer largometraje, Mi vida adentro (2007), participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires y el Festival Internacional de Cine Documental de Madrid.

