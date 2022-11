Como ya es costumbre, Facundo dio de qué hablar, gracias a que siempre está buscando cómo crear polémica con lo que dice y hace, y esta vez su comportamiento lo llevó a ser detenido por la irreverencia que lo caracteriza en Qatar.

FACUNDO ES DETENIDO EN QATAR, POR ESTA RAZÓN

Facundo está en Qatar como parte de la barra de comedia de Televisa, por lo que está viendo qué se le ocurre para ganar puntos en el rating, solo que en esta ocasión por hacerle de limpiaparabrisas fue detenido.

Hace unos días, el polémico conductor causó sensación al pasearse por tierras qataríes a bordo de una especie de alfombra mágica, hecho que algunos consideraron peligroso por las costumbres de aquel país, pero no pasó a mayores.

Lo que no gustó mucho fue verlo en las calles de la ciudad de Doha como limpiaparabrisas, pues cuando le quiso hacer la broma a un conductor no le hizo mucha gracia y explotó en contra de Facundo cuando limpió su auto sin su consentimiento.

El hombre se enojó tanto con la acción del conductor que llamó a la policía y, casi de inmediato, aparecieron en el lugar para detenerlo. En el video que fue transmitido por Televisa se ve al conductor al lado de una patrulla, incluso se le escucha decir con la naturalidad que lo caracteriza: "¡Creo que ya valió Bertha!".

Se desconoce que pasó después y tampoco se vio el momento de su detención, pero muchos creen que Facundo si llegó a pisar la cárcel y otros piensan que la reacción del hombre y la llegada de la policía fue planeada, pues Facundo ha seguido publicando contenido en sus redes sociales.

También causó polémica al defender a Messi tras "patear" una playera de la Selección Mexicana, y pidió a los mexicanos que: "no sean Yolandas".

"Sin duda se ve que no se da cuenta, está todo en el suelo. ¿Por qué haría eso y luego subirían el video?", cuestionó el conductor.

Facundo no solo trató de defender a Messi, también aprovechó para pedirle a los mexicanos dejar atrás la polémica y comprender que la Selección Mexicana no juega bien.

"No sean Yolandas, wey, ya nos ganaron bien. Somos malísimos, nuestro equipo no es bueno. Messi es un ídolo, no tendría por qué estar haciendo algo así".

(Lérida Cabello)