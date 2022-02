Después de 2 años, el equipo de Belinda pagó una carísima peluca

Una vez más, Belinda de qué hablar, la prometida de Christian Nodal se encuentra inmersa en la polémica por culpa de su equipo de trabajo.

Wigs By Mamma Jee denunció a través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter, que el equipo de trabajo de Belinda no le había pagado una carísima peluca que la cantante usó en 2020.

Mamma Jee explicó que el equipo de trabajo de Belinda la contactó para que la cantante usará una peluca similar a la que uso Kylie Jenner, para que la intérprete de "Bella traición" promocionara su proteína de la marca Wonu.

Wigs By Mamma Jee compartió que se emocionó mucho porque su trabajo llegaría a una campaña oficial de Belinda. No obstante, el equipo de la cantante no pagó el costo de la peluca argumentando problemas económicos en la empresa.

El costo de la peluca que solicitó el equipo de Belinda era de 24 mil pesos, pero el equipo pidió una rebaja y el preció quedó en 20 mil pesos. Wigs By Mamma Jee dijo que después de 2 años no le habían pagado un solo peso.

También comentó que una mujer que labora en el equipo de Belinda, llamada Paulina le comentó que a Belinda no le había gustado la peluca y tuvieron que retocarla por lo que Wigs By Mamma Jee solo cobraría la renta, la cual ascendía a 10 mil pesos.

Wigs By Mamma Jee comentó que tal vez, Belinda no estaba enterada de que su equipo de trabajo no le había pagado.

Tras difundirse la noticia, horas después, Wigs By Mamma Jee informó que el equipo de Belinda acababa de saldar la deuda que estaba pendiente desde 2020.

(Ann Ventura)