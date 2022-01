Despacito y Baby Shark; Los videos más vistos de la historia de Youtube

En 2005 llegó la plataforma de videos, Youtube que rápidamente cambió la manera de escuchar música, pues ahora los artistas no solo se preocupaban en la producción de un disco, sino también en las historias que contarían para transmitir su mensaje, pero en los últimos tres años se ha apoderado de los celulares, televisiones y todo tipo de ordenadores sonde puedes reproducirlos. Tanto es así, que actualmente cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos mensualmente.

Hablando de cifras, en Youtube existe un grupo reducido y selecto de vídeos; los conocidos como Billion View Club, estos son todos aquellos vídeos que superan el billón de visualizaciones (mil millones en el mundo hispanohablante) y que todo mundo se dejó dominar por su música.

Cabe señalar que antes de junio de 2015, únicamente “Gangnam Style” de PSY y “Baby” de Justin Bieber, habían superado estas cifras. Tres meses y medio más tarde, ya lo habían logrado diez vídeos más. En la actualidad, ya son más de 200.

EL FENOMENO DE YOUTUBE

Desde hace tres años las plataformas digitales se ganaron el corazón de los internautas como nuevo medio para consumir diferentes productos audiovisuales, ya sea en cuando a producciones, cine, películas y videos musicales se refiere, logrando competir de cierta forma con los medios más tradicionales, gracias al sin fin de ventajas que estas alternativas ofrecen.

Las plataformas que dominan este tema son; Netflix que se posicionó como “el rey del streaming” con un 89 por ciento de preferencia en la población, mientras que Youtube se colocó en segundo lugar con el 82.5 por ciento, Amazon Prime en tercero con 45 y ciento y Claro Video en cuarto con el 28.5 por ciento, entre otras marcas que ofrecen contenido de video alrededor del mundo.

10. PSY - Gangnam Style / Reproducciones 4,08

Dichas plataformas se han ganado la confianza de los consumidores, ya sea por su oferta de productos o incluso por su precio.

Si bien en la actualidad hay un sin fin de maneras en que se puede disfrutar de contenido en video, hay una que logra destacar notoriamente por sobre las demás, tanto por su antigüedad como por su relevancia, ya que incluso logró posicionarse en su momento como pionero y dar entrada a lo que hoy en día conocemos como streaming, Youtube.

9. Cocomelon – Nursery Rhymes - Bath Song / Reproducciones 4,10

Los videos con más vistas en Youtube

Youtube es sin duda alguna una de las plataformas de streaming más importantes en el mundo digital desde su aparición en 2005, peo otro de sus atractivos es que ofrecer contenido gratuito desde cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener que registrarse para poder acceder a sus videos, dando así la llegada de los videos más vistos de su historia con miles de millones de vistas.

A pesar de la innegable importancia de la plataforma para la creación de videos virales y la difusión de artistas, fue gracias a esta plataforma que las primeras personalidades de internet lograron aparecer, dando entrada para que las empresas encontraran una nueva forma de realizar sus estrategias de promoción y publicidad, gracias al influencer marketing.

7. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars /Reproducciones 4,43

Esta plataforma cuenta con una amplia oferta de contenido, ya que básicamente los usuarios pueden subir lo que se les ocurra a la mente (siempre y cuando respeten los términos y condiciones), ofreciendo en esta un espacio que diferentes mercados puedan disfrutar de horas de contenido, como bien lo pueden ser niños, adolescentes y adultos para diferentes fines, entre ellos, fomentar el aprendizaje, gozar de entretenimiento, familiarizarnos con la cultura, estar actualizados acerca de los temas de noticias de último momento, entre un sin fin de oportunidades más.

6. Masha y el oso (Episodio 17) /Reproducciones 4.48

Es gracias a este tipo de factores que Youtube ha logrado crecer con el paso del tiempo para posicionarse como una de las plataformas más importantes de la época, la cual, a pesar de haber sido una de las más “antiguas” en este aspecto, ha demostrado saber adaptarse a las necesidades actuales y permanecer en la mente de los usuarios alrededor del mundo.

5. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth Furious 7 Soundtrack /Reproducciones 5.39

A pesar de esto, con el paso del tiempo el consumidor digital se encuentra constantemente viendo contenidos de video en diversas plataformas, como bien lo es en Facebook, Twitch, y TikTok, compañías que se encuentran constantemente innovando para buscar verse victoriosos en cuanto a la preferencia de los usuarios se refiere ¿logrará el consumo de videos en estas plataformas superar el tiempo de permanencia de Youtube?

4. Ed Sheeran - Shape of You / Reproducciones 5,51

3. LooLoo Kids - Johny Johny Yes Papa /Reproducciones 6.11

2. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee /Reproducciones 7,71

1. Baby Shark Dance - Sing and Dance! /Reproducciones 10.3

