Además, que la también productora

tieneen los bronquios y que lo único que le dio fue un poco de tos:

"No tiene covid, es solo la garganta. Normalmente ella tiene problema de bronquios. Entonces en cuanto hace frío empieza con su tosesita. Lo que hacemos es protegerla, con estos fríos cualquiera se enferma", detalló.

Por último aseguró que de estar contagiada no habría expuesto a sus amigos:

"Imagínate que bronca si tuviera eso (covid-19) y que irresponsabilidad de nosotros, porque estuvimos con ellas y son sus amigas; ella las quiere mucho y no las expondríamos de ninguna manera. Entonces no, no tiene. Aquí se los juro y se los perjuro no tiene covid, para nada, es sólo el clima", finalizó la asistente.

aemz