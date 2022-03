Derbez fue testigo de las polémicas cachetadas de Will Smith y Eduardo Yáñez

No lo podíamos creer. De muy buena fuente nos enteramos que Tyler Perry y Denzel Washington le dijeron '¿qué te pasa? Tienes que arreglar esto inmediatamente porque no hay manera de que el mundo entero, vea a un hombre de color enojado, golpeando a otro hombre de color'. Lo trataron de llevar backstage para que hablara con Chris Rock y no quiso Will Smith, no se dejo. Fue un momento incómodo, Will es comediante... los comediantes entendemos. Quizá es un tema muy sensible para Will, pero siento que no es justificable.