Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode murió repentinamente el pasado 26 de mayo, se dijo que había sido por causas naturales, pero nadie confirmó esta información, hasta ahora que revelan cuál fue la causa de su muerte.

Hace un par de semanas los integrantes de la banda recibieron el resultado de los médicos forenses, que la familia de Andy pidió compartieran con el público.

Andy sufrió una disección aórtica (es una condición en la que se produce un desgarro en la capa interna de la aorta) mientras estaba en su casa el 26 de mayo. Entonces, aunque fue demasiado, demasiado pronto, falleció de forma natural y sin sufrimiento prolongado

TRAVIS BARKER, BATERISTA DE BLINK-182 ES HOSPITALIZADO DE EMERGENCIA

DEPECHE MODE CELEBRA LA VIDA DE ANDY FLETCHER

La semana pasada Depeche Mode celebró la vida de Andy en Londres, describiéndola como una "hermosa ceremonia" en la que hubo algunas lágrimas, pero que estuvo llena de recuerdos de quién era Fletcher, así como de las historias que vivieron todos juntos.

"Andy fue celebrado en una sala llena de muchos de sus amigos y familiares, nuestra familia inmediata de Depeche Mode y tantas personas que tocaron su vida y la nuestra a lo largo de los años. Estar todos juntos fue una manera muy especial de recordar a Andy y despedirlo", expresaron los integrantes de la banda.

AGRADECIERON EL APOYO DE SUS SEGUIDORES

Depeche aprovechó el momento para agradecer el apoyo de sus seguidores en este difícil momento por el que están atravesando.

"Gracias por todo el amor que le han mostrado a Andy y su familia y amigos en las últimas semanas. Honestamente significa el mundo para todos nosotros. Andy, te extrañaremos, pero ciertamente no te olvidaremos", plasmaron en una carta Martin Gore y Dave Gahan.

Andrew John Leonard Fletcher, nació en Inglaterra, fue bajista, guitarrista, productor discográfico y compositor, integrante de la banda Depeche Mode.

Fue fundador de No Romance in China, en donde tocaba el bajo. En la década de los 80 cuando conoció a Martin Gore, formaron la banda Composition of Sound, tras la llegada de Dave Gahan, le cambiaron el nombre a Depeche Mode. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll hace dos años.

BELINDA HABLA SOBRE SU ESTADO DE SALUD, ESTO FUE LO QUE LE PASÓ

(Lérida Cabello)