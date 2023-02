Hoy ha acabado la espera, sí, una de ellas. Depeche Mode está de regreso, este jueves 9 de febrero ha lanzado el sencillo "Ghosts Again" que forma parte de su esperado nuevo álbum "Memento Mori".

El disco que Depeche Mode publican el 24 de marzo tiene a todos en suspenso, tras la muerte de Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de la banda, parecía que ese sería el final de esta legendaria agrupación, pero estábamos muy equivocados.

Fue en 2017 cuando el grupo británico estrenó su más reciente material discográfico titulado Spirit. Después de ese lanzamiento, cada uno de sus integrantes se dedicó a sus propios proyectos personales.

El regreso de Depeche Mode

Dave Gahan y Martin Gore armaron una conferencia de prensa para anunciar que ambos continuarían con Depeche Mode como dúo.

"Tras el fallecimiento de Fletch, decidimos continuar ya que estamos seguros de que esto es lo que él habría querido, y eso realmente ha dado al proyecto un nivel extra de significado", señaló Martin Gore.

Si ese anuncio no bastaba, fue ahí donde confirmaron que estrenarían un nuevo disco que solamente adelantaron que se llamaría Memento Mori.

Y a pesar de que la banda se mantuvo en silencio, el pasado 3 de febrero, la agrupación británica nos avisó a través de sus redes sociales que este 9 de febrero por fin podríamos escuchar el primer sencillo de su siguiente material discográfico.

Pero la espera terminó, tras seis años de espera, estrenaron una nueva rola llamada “Ghosts Again”.

"A Fletch le hubiera encantado este álbum. Tenemos muchas ganas de compartirlo con ustedes pronto, y estamos ansiosos por presentárselo en vivo en los shows del próximo año", puntualizó Gahan.

¿Depeche Mode vendrá a México?

Depeche Mode se volvió tendencia ante los rumores de su visita a México, y es que Ocesa Rock prendió las alarmas de los seguidores, al compartir en sus redes sociales una parte de la canción de “Enjoy the Silence”.

Con la publicación como “All I ever wanted. All I ever needed Is here in my arms”, generaron una ansiedad entre los seguidores de la agrupación.

“Ya anuncien la fecha x el amor de dios”, “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah digan algo pero yaaaaaaaaa”, “Me estoy muriendo con esta incertidumbre, ya anuncien la fecha x el amor de Dios”, reclamaron algunos internautas.

Ante las especulaciones, muchos fans han señalado que la banda podría presentarse el 21 de septiembre al Foro Sol. Todo esto puede indicar que Depeche tocará suelo mexicano, por lo que los fans deberán preparar sus billeteras.

Depeche Mode es una banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan.

aemz