¡BUENAS NOTICIAS! DEPECHE MODE ANUNCIA NUEVA FECHA PARA MÉXICO

Depeche Mode sorprendió hace unos días a sus fans anunciando su regreso a México como parte de su gira mundial "Memento Mori", y hoy lo hace con una nueva fecha, sumando dos, debido a la demanda de boletos.

Después de que se dio a conocer que la banda de música electrónica de la década de los ochenta hará una gira por varios países, entre ellos México, sus seguidores se emocionaron e hicieron hasta lo imposible por conseguir un boleto, por lo que decidieron abrir una nueva fecha en nuestro país.

Ahora no solo Martin Gore y David Gahan se presentarán el 21 de septiembre en México, también el 23, por lo que esta es una buena noticia para los fans que no alcanzaron boleto para su primer concierto, pues ahora tendrán otra oportunidad para escuchar en vivo éxitos como "Enjoy the Silence" o "Strangelove".

"Debido a la abrumadora demanda, se han añadido fechas adicionales para Atlanta, Ciudad de México, San Diego y Los Ángeles. ¡Boletos a la venta el 1 de marzo! Detalles: depechemode.com", anunció la banda en redes sociales.

Este viernes 24 de febrero se llevó a cabo la preventa de su primera fecha en México, que se llevará a cabo el 21 de septiembre en el Foro Sol, y mañana 25 de febrero se abre la venta general. El precio de los boletos va de los 540 a los 2 mil 275 pesos.

De acuerdo con el medio SetList.fm, las canciones que formarán parte del World Tour 2023 de Depeche Mode serán:

"A Question of Time"

"World in My Eyes"

"People Are People"

"Master and Servant"

"Just Can´t Get Enough"

"Shake the Disease"

"Everthing Counts"

"Somebody"

"It´s No Good"

"Policy of Truth"

"Strangelove"

"Behind the Wheel"

"Walking in My Shoes"

"Enjoy the Silence"

"Personal Jesus"

"Never Let Me Down Again"

