El cineasta Guillermo del Toro y el actor Gael García Bernal sorprendieron en la edición 75 del Festival de Cannes al realizar un palomazo y cantar a dueto "Ella", de José Alfredo Jiménez.

Y es que las celebridades mexicanas se reencontraron en el festival celebrado en Francia y, además, se llevaron el aplauso de los asistentes del 75 Festival de Cine de Cannes luego de cantar una emblemática canción de José Alfredo Jiménez.

García Bernal tomó el micrófono y se dispuso a cantar: "Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ok ya está, gracias", siendo ovacionado por el público que difícilmente entendía las palabras del actor oriundo de Guadalajara.

Por lo que Del Toro le siguió la corriente e interpretó el resto de la canción: "Si sus labios se abrieron, fue pa´ decirme ´ya no te quiero´, ¡Ay, hijo de la chin..! Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequil, me hicieron llorar".

Los aplausos, entre risas y expresiones de aliento, se hicieron presentes en la sala de Cannes, que ovacionaron el gesto que Guillermo hizo para recordar a México en el aclamado festival.

Además, el video de Guillermo del Toro rápidamente se ha viralizado en las redes sociales, ocasionando comentarios entre los usuarios de redes sociales que celebran que el tapatío nunca olvide sus raíces y de alguna u otra manera siempre dé qué hablar de México y su cultura.

A su vez, aparte de echarse un palomazo con Gael García Bernal en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, Guillermo del Toro rehusó en Cannes cerrar puertas a las plataformas de "streaming" para sus proyectos, porque su primer deber es "contar historias".

"Mi primer deber es contar historias, ya sea usando el dinero de un miembro de la familia o de una caja de pensiones. Cada vez que cerramos la puerta a algo, perdemos", explicó.

Para Del Toro, el mundo sobrevivió durante la pandemia gracias a tres cosas: la comida, las medicinas y las historias. "Las historias son una necesidad de primer orden", remató el director, que finalmente se reencontró con Gael García Bernal.

(Azucena Uribe)