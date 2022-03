De los escándalos a "El Último Rey", la polémica carrera de Pablo Montero

Óscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido como Pablo Montero es originario de Torreón, Coahuila.

A lo largo de su trayectoria a participado en exitosas telenovelas "Abrázame muy fuerte", "Fuego en la sangre", "Lo imperdible", "Silvia Pinal, frente a ti", entre otras.

Entre sus canciones destacan “Hay otra en tu lugar”, “Se te olvidó”, “Piquito de oro”, “Olvidarte jamás”, “Gata salvaje”, “Dicen por ahí”, entre otras.

Actualmente, Pablo Montero enfrente una de los retos más grandes en su carrera, el cantante fue elegido para protagonizar la serie no autorizada de Vicente Fernández, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

Sobre los hombros de Pablo Montero pesa el nombre de Vicente Fernández, uno de los máximos ídolos de la música vernácula mexicana.

La polémica ha sido una constante en la vida privada y en la carrera de Pablo Montero, la trayectoria del cantante se ha visto opacada por sus bochornosos escándalos.

Te dejamos un recuento de los escándalos más sonados de Pablo Montero; desde infidelidades, indisciplina, adicciones, críticas por cantarle al presidente Nicolás Maduro, hasta la controversia que se desató por protagonizar la bioserie de Vicente Fernández, "El Último Rey: El Hijo del Pueblo".

SU ADICCIÓN A LAS DROGAS Y AL ALCOHOL LO HICIERON PISAR LA CÁRCEL

En 2011, durante el programa "Intervenciones", de A&E, Pablo Montero compartió que tuvo una fuerte adicción a las drogas y al alcohol.

Pablo Montero se sometió a un tratamiento de desintoxicación para superar sus adicciones, pero durante una recaída el cantante estuvo en la cárcel en Estados Unidos.

En 2007, Pablo Montero fue detenido en Estados Unidos por conducir a exceso de velocidad, la policía encontró droga en su automóvil.

Tuve un problema difícil en Estados Unidos, fue una experiencia muy dura. Cuando me encontraba en un tratamiento para rehabilitarme de mis adicciones tuve una recaída y por culpa de eso estuve en la cárcel.

FOTOS DE PABLO MONTERO DESNUDO FUERON FILTRADAS

Una revista filtró comprometedoras fotografías de Pablo Montero, en las imágenes el actor apareció desnudo.

Las fotografías presuntamente fueron tomadas por una sexoservidora llamada Dulce, quien aseguró que lo hizo porque Pablo Montero se negó a pagarle por sus servicios.

PABLO MONTERO Y SU MALA RELACIÓN CON LA PRENSA

Por su carácter explosivo Pablo Montero ha tenido problemas con la prensa.

En el 2007, Montero fué demandado por un fotógrafo que lo acusó de haberle robado.

Durante las grabaciones de la telenovela "Que Bonito Amor" algunos reporteros intentaron entrevistar a Pablo Montero, pero el actor ya no atendió a la prensa porque el tiempo se había terminado, el cantante se molestó tanto que exigió que lo dejaran en paz.

LOS ROMANCES DE PABLO MONTERO

Pablo Montero fue relacionado sentimentalmente Ludwika Paleta, cuando la actriz todavía estaba casada con Plutarco Haza.

Alicia Machado, Aracely Arámbula, Raquel Piedra, Susana González, Sandra Vidal y Mariana Seoane, también fueron novias de Pablo Montero.

Pablo Montero tiene un hijo con Raquel Piedra, la costarricense demandó hace un par de años, a Pablo Montero por la manutención de su hijo Daniel, además, lo acusó de ser un padre ausente.

El segundo hijo del cantante se llama Pablo y fue fruto de su relación con Sandra Vidal y se llama Pablo.

Pablo Montero tuvo dos hijas con Carolina Van Wieling, el matrimonio no terminó bien. En una serie de videos difundidos por su ex esposa, evidenció que el cantante acudió a su ex departamento e insistió en llevarse el comedor y en otro clip intentó llevarse a sus pequeñas hijas.

PABLO MONTERO FUE DESPEDIDO DE DOS TELENOVELAS POR INDISCIPLINA Y POR LLEGAR EN ESTADO INCONVENIENTE

Pablo Montero fue parte de la telenovela "El Vuelo de la Victoria", junto a Paulina Goto y Mane de la Parra. Los rumores señalan la productora Nathalie Lartilleux lo despidió por indisciplina y por llegar en estado inconveniente.

En una conferencia de prensa, Pablo Montero negó que llegó en estado inconveniente a las grabaciones de "El Vuelo de la Victoria".

Pablo Montero también participó en la telenovela "Mi corazón es tuyo", con Silvia Navarro y Jorge Salinas, pero una vez más, se vio envuelto en polémica cuando su personaje salió de la historia.

Se especuló que Pablo Montero tuvo problemas con la producción, sin embargo, el intérprete de "Hay otra en tu lugar" reapareció en otros capítulos. El cantante negó tener problemas con Juan Osorio.

A PABLO MONTERO LE LLOVIERON CRÍTICAS POR CAMBIAR LA LETRA DEL HIMNO NACIONAL

Pablo Montero cometió un error al interpretar el Himno Nacional Mexicano en la final del fútbol entre Santos y Cruz Azul.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales los usuarios destrozaron a Pablo Montero, el intérprete se ganó cientos de críticas, burlas y memes.

Pablo Montero se comió algunas letras y confundió dos estrofas del Himno Nacional, cantó: "Ciña ¡oh Patria! tus sientes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor".

Lo correcto es: “Ciña ¡oh Patria! tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”.

Antes de finalizar su interpretación Montero cantó: “Al sonoro rugir del cañón”, Lo correcto es: “Al sonoro rugir y el cañón”. A Pablo Montero no le quedó más que disculparse con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

CELIA LORA SEÑALÓ A PABLO MONTERO DE ACOSARLA SEXUALMENTE EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

Celia Lora aseguró que mientras participó en el reality show “La Casa de los Famosos”, Pablo Montero la acosó sexualmente.

Celia Lora confesó que Pablo Montero le tiraba la onda, pero ella no aguantó y le reclamó, por esta razón comenzaron los problemas entre la playmate y el cantante.

En todo momento me tiró la onda y cuando le reclamé, empezaron los problemas entre él y yo, incluso, en una de las peleas pensé que me golpearía, dijo Celia Lora.

En YouTube circula un video en el que Alicia Machado le dijo a Pablo Montero que estaba cansada de que Celia Lora hablara mal de sus compañeros a sus espaldas.

Celia Lora reaccionó al video y le recordó a Pablo Montero que él le pidió que tuvieran relaciones sexuales desde que se conocieron.

Pablo Montero aseguró que las declaraciones de Celia Lora no eran ciertas y la tachó de mentirosa.

PABLO MONTERO FUE SEÑALADO DE SER EL SUGAR DADDY DE UNA JOVENCITA DE 21 AÑOS

Tras salir de "La Casa de los Famosos", Pablo Montero fue captado junto a una joven de 21 años. Las fotografías de Pablo Montero y Nicol Cast se volvieron virales en redes sociales porque fueron captados abrazados y besándose.

Las reacciones no se hicieron esperar, los usuarios aseguraron que Pablo Montero era el sugar daddy de Nicol Cast.

PABLO MONTERO CANTÓ PARA EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO

Pablo Montero estuvo en el ojo del huracán después de cantarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en su cumpleaños número 59.

El cumpleaños de Nicolás Maduro se celebró en el Palacio de Miraflores, Pablo Montero amenizó la celebración del mandatario venezolano.

Pablo Montero interpretó "El Rey", "Las Mañanitas, "Alma Llanera", "Cielito Lindo", “Estos celos”, entre otras, en honor a Nicolás Maduro.

El cantante le regaló su sombrero de charro a Nicolás Maduro, además, Pablo Montero le dedicó unas palabras de agradecimiento al mandatario.

La ola de críticas en contra de Pablo Montero se desató porque Nicolás Maduro compartió a través de su cuenta de Twitter, algunos detalles de la celebración de su cumpleaños. El presidente de Venezuela aseguró que recibió con mucho amor a Pablo Montero: “Gracias por traernos la fuerza de México”, además, dijo que las puertas de su país estarán abiertas para el cantante mexicano.

Incluso, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) declaró "persona non grata" al cantante y actor mexicano Pablo Montero por presentarse en un espectáculo para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su fiesta de cumpleaños.

¿TRAICIÓN A LA FAMILIA FERNÁNDEZ?

Pablo Montero ha contado que desde muy pequeño convivió con Vicente Fernández, el cantante y el padre de Pablo se conocieron en el programa “Amanecer Tapatío”, con los años forjaron una gran amistad y se hicieron compadres llevando a ambas familias a pasar tiempo juntas.

En entrevista con Milenio, Pablo Montero relató que desde temprana edad sabía que deseaba dedicarse a la música, por lo que vio en Vicente Fernández un maestro que lo guió durante mucho tiempo, además, lo llegó considerar como su tío.

Siempre tuve la ilusión y el sueño de ser como él, hacer lo que hacía. Gracias a él yo canto y tengo muchos años de conocerlo, de platicar, de compartir, de darme consejos, de seguir su carrera, de tener ese ejemplo que me dejó. Y el cariño y amor que nos tenemos las familias es muy grande, de muchos años.

La familia Fernández se habría distanciado de Pablo Montero al enterarse que el cantante sería el protagonista de la serie no autorizada de Vicente Fernández.

La serie "El Último Rey: El Hijo del Pueblo" está basada en el libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández” de Olga Wornat. Gustavo Adolfo Infante aseguró que Alejandro Fernández estaría muy molesto con Pablo Montero por protagonizar la bioserie no autorizada de su padre.

En un comunicado, Doña Cuquita Abarca dijo que si Vicente Fernández estuviera vivo jamás hubiera aprobado que Pablo Montero lo interpretara.

María del Refugio recalcó que Pablo Montero es un buen muchacho, pero su carrera ha estado rodeada de escándalos.

La viuda de Vicente Fernández expresó su molestia porque desde el mes de noviembre de 2021, Pablo Montero ya estaba negociando en lo oscurito su participación en la serie no autorizada, mientras "El Charro de Huentitán" luchaba por su vida.

Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito, en la ilegal serie de Televisa mientras Vicente luchaba por si vida, diciéndose amigo de nuestra familia.

La familia Fernández prefirió que Jaime Camil le de vida a Vicente Fernández en la serie que prepara Netflix y Caracol Televisión porque el actor es talentoso, disciplinado y está libre de escándalos.

Dentro de las cosas en las que Vicente quería tener una opinión, recordó Abarca, era en la elección del elenco y por ello habían llegado al acuerdo de qué Jaime Camil fuera el encargado por "ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos, escribió Doña Cuquita en un comunicado.

En varias ocasiones Pablo Montero expresó su admiración y cariño a Vicente Fernández por esta razón, los Fernández se sentiría traicionados.

(Ann Ventura)