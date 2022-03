De la cachetada a Chris Rock a querer matar a su padre los escándalos de Will

Desde el inició de su carrera Will Smith se ha caracterizado por su simpatía y extraordinario talento, el actor es una de las figuras más destacadas del cine de Hollywood.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la carrera de Will Smith, el actor también se encuentra en la bochornosa lista de famosos que han protagonizado penosos escándalos.

WILL SMITH LE DIO UNA ACACHETADA A CHRIS ROCK

El pasado 27 de marzo durante la entrega 94 de los Premios Oscar 2022, Will Smith no soportó que Chris Rock se burlara de la alopecia que padece Jada Pinkett y se subió al escenario para ponerle un alto al desafortunado "chiste" que el comediante hizo sobre su esposa.

En plena transmisión del Oscar, Will Smith le dio tremenda cachetada a Chris Rock, el actor comparó el cabello de Jada Pinkett con el de Demi Moore en la película "G.I. Jane"; en el que el personaje de la actriz aparece completamente rapada.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", fue lo que Will Smith le gritó a Chris Rock.

Chris Rock dijo: "Will Smith me acaba de golpear en vivo. Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión".

La carrera de Will Smith se ha visto empaña por varios escándalos que los han colocado en el ojo del huracán y en más de una ocasión el protagonista de "Soy Leyenda" ha dado de que hablar.

CHRIS ROCK NO LEVANTÓ CARGOS CONTRA WILL SMITH

De acuerdo con el Departamento de policía de los Ángeles, Chris Rock decidió no levantar cargos en contra de Will Smith pese a haberlo golpeado durante los Oscar 2022.





Las autoridades manifestaron que Chris Rock, estaba en todo su derecho de levantar una denuncia contra Will Smith. No obstante, el Departamento de Policía estará disponible el comediante cambia de parecer y decide levantar cargos en el actor e iniciar una investigación.

En caso de que Chris Rock cambiara de opinión, Will Smith sí recibiría sanciones de acuerdo al marco legal en California. Aquí te contamos cuáles serían las sanciones.

WILL SMITH YA HABÍA CACHETEADO A UN REPORTERO DE UCRANIA

La cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock no ha sido la única, en 2012, el actor cacheteó a un reportero en Ucrania, luego de que éste intentara besarlo.

Will Smith fue sorprendido por Vitalii Sediuk durante la alfombra roja de la presentación de la película "Hombres de negro 3" en Moscú.



Will Smith se molestó porque al despedirse el reportero lo abrazó y comenzó a darle besos en la mejilla, el hombre intentó besar en la boca al actor y el gritó "¡¿Qué diablos te pasa?!".

Smith minimizó la agresión al reportero, incluso, sonrió y aseguró que el "el hombre que resultó muy bromista tuvo suerte de que no le diera un puñetazo", el comentario también causó cientos de críticas.

LA POLÉMICA RELACIÓN ABIERTA DE WILL SMITH Y JADA PINKETT

Will Smith y Jada Pinkett se conocieron en los años 90 durante las audiciones de "El príncipe del rap", en época la actriz no formó parte del elenco de la serie.

Will Smith estaba casado con Sheree Zampino, tras su divorcio el actor se reencontró con Jada Pinkett y se casaron.

La historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett no ha sido color de rosa, hace un par de años, la pareja protagonizó una de las infidelidades más sonadas en el mundo del espectáculo.

En 2011, se especuló que Jada Pinkett tuvo un romance con el cantante Marc Anthony, en una entrevista con People, Will Smith y Jada aseguraron que su matrimonio estaba intacto.



La relación de Will Smith y Jada Pinkett ha causado polémica por que ha sido catalogada como abierta.

En 2020, en el programa "Red table talk", Jada Pinkett haló sobre la crisis matrimonial que tuvo con Will Smith, en 2016, la pareja estuvo a punto de divorciarse.

Jada Pinkett confesó que le fue infiel a Will Smith con el rapero August Alsina. En una entrevista el rapero afirmó que la relación fue aprobada por el actor.

En 2019, August Alsina lanzó el tema "Nunya" y se dice que la canción estaba dedica dedicado a Jada Pinkett.



Los rumores señalan que Jada Pinkett y Chris Rock habría tenido un romance y esta fue una de las razones por las que Will Smith reacción de forma violenta durante la entrega de los Premios Oscar.

La "relación" de Jada Pinkett y Chris Rock habría surgido cuando dieron voz a los personajes de la película "Madagascar". El romance de los actores terminó mal y el comediante en más de una ocasión ha lanzado indirectas a la pareja.

LA SOMBRA DE LA CIENCIOLOGÍA EN LA RELACIÓN DE WILL SMITH Y JADA PINKETT

En 2008, Will Smith y Jada Pinkett fundaron el colegio privado New Village Academy e en Los Ángeles, que utiliza un método educativo desarrollado por la Cienciología: la tecnología del estudio. La pareja se vio envuelta en el escándalo y dijeron que la escuela no pertenecía a la Iglesia de la Cienciología y su único objetivo era crear un centro donde los niños se divirtieran estudiando.

WILL SMITH TOCÓ FONDO Y QUEDÓ EN LA RUINA

Tras una deuda con Hacienda, Will Smith perdió todo su dinero y se vio obligado a pedir dinero prestado a un traficante de drogas. Los excesos formaron parte de sus inicios con Jada Pinkett con quien vivió cuatro meses de sexo y alcohol.

BOICOT CONTRA LOS PREMIOS OSCAR POR RACISMO

En 2016, Will Smith fue el último actor en confirmar que no asistiría a la entrega, el actor se unió al movimiento de artistas que se pronunciaron en contra del racismo que proliferaba en la industria de Hollywood.

Una de las principales actrices que impulsaron el movimiento fue precisamente Jada Pinkett quien señaló a través de Twitter la falta de reconocimiento hacia las personas de color en la industria del cine.

EL PRESUNTO ROMANCE GAY DE WILL SMITH

En 2016, se aseguró que Will Smith tuvo un romance secreto con su amigo Duane Martin, presuntamente el actor habría pagado $2 millones de dólares para proteger contenido delicado que tenía en su computadora.



Las especulaciones sobre el romance gay de Will Smith y Duane Martin se desataron 2011, cuando fueron captados vacacionando sin sus esposas.

LAS FANTASÍAS DE WILL SMITH CON HALLE BERRY Y LA BAILARINA MISTY COPELAND

Durante una entrevista con GQ, Will Smith confesó que fantaseó con tener romances con Halle Berry y la bailarina Misty Copeland.

Smith dijo que solía soñar con tener un harén de novias famosas, el actor recurrió a Michaela Boehm, una experta en relaciones sentimentales, que lo ayudó a entender que pensar en otras mujeres mientras estás casado es algo normal.

WILL SMITH PENSÓ EN MATAR A SU PADRE

Uno de los momentos que más ha causado polémica en la vida de Will Smith es cuando reveló que pensó en matar a su padre



En su libro biográfico "Will", publicado en 2021, el actor relató sus memorias de infancia incluyendo la violencia física de la que fue víctima junto a su madre, por parte de su papá.

Will Smith narró que consideró asesinar a su padre en venganza por los golpes y abusos que sufrió su mamá cuando él era pequeño.

Cuando era niño siempre me dije a mí mismo que algún día lo haría. 'Vengaré a mi madre', que cuando fuera lo suficientemente grande, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde lo mataría.

Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy.





(Ann Ventura)