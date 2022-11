El DJ David Guetta le hace el feo al influencer Kunno en los 40 Music Awards en España, donde se premió a lo mejor de la música.

El influencer fue el encargado de presentar el premio "Best International Dance Artist or Producer of the year", que ganó el DJ francés, pero esa no fue lo que resaltó de la premiación, sino que a la hora que Kunno le entregó el premio, el músico le negó un beso al tiktoker cuando lo saludó.

VIDEO: ¿POR QUÉ DAVID GUETTA LE HIZO EL FEO A KUNNO?

A través de TikTok se compartió un video en el que se ve como Guetta se levanta para recoger su premio y, cuando tiene que saludar a los presentadores, el músico se niega a pegar su cachete con las personas que estaban en el escenario, entre ellas, Kunno.

Otras de las cosas que también sorprendió en la entrega de premios fue que el DJ agradeció en español el premio a Productor del Año.

"La música ´dance´ es mi vida y la gente siempre necesita bailar".

Algunos de los comentarios que generó el desaire de Guetta a Kunno fueron:

"Niveles, amigos, niveles", "Kunnito entregándole su premio a David Guetta", "Se imaginan una colaboración", "Jajaja David le ignoró el beso a Kunno", "Se vio el momento incómodo de besar a Kunno", "Todos viendo cómo le niega el beso a Kunno".

¿QUIÉN ES KUNNO?

Kunno es un tiktoker originario de Monterrey, que ha ganado popularidad a través de redes sociales, participó en la grabación del video de Karol G, "La Bichota" y parte del mundo de Fortnite con uno de los bailes que lo hizo famoso en TikTok.

Tiene más de 27.6 millones de followers en la plataforma de videos cortos, y 2.7 billones de likes.

(Lérida Cabello)