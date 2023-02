David Gilmour y su esposa Polly Samson rompieron el silencio y apoyaron dichos señalamientos en contra de Roger Waters, ex compañero de la legendaria banda Pink Floyd.

La cosa no para aquí, un intercambio de tuits revivió el enfrentamiento entre ex compañeros de la mítica banda, eso sí, con graves acusaciones contra el fundador del grupo.

Polly, escritora y letrista de Pink Floyd desde que Waters dejó la banda, acusó al excompañero de su marido tras una entrevista de este con el diario alemán Berliner Zeitung.

El tuit se convirtió en tendencia en las redes sociales y desató una nueva tormenta, una nueva batalla que no parece haber terminado, y tal vez, la más larga del rock.

La batalla

"Lamentablemente, Roger Waters, eres antisemita hasta la médula. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta ya de tonterías", tuiteó el lunes.

David Gilmour salió a apoyar a través de las redes sociales las polémicas afirmaciones que su esposa Polly Samson, hizo sobre su excompañero Roger Waters.

"Cada palabra es demostrablemente cierta", tuiteó Gilmour.

Hace unos días, Waters dio una entrevista al sitio alemán Berliner Zeitung. En esta última intervención pública: acusó a Israel (hasta lo comparó con los nazis).

Además, criticó a Ucrania, defendió a Putin y llegó a afirmar que la actual guerra sólo es culpa de Estados Unidos, la Otan y Zelensky. También criticó a sus ex compañeros de banda.

Fue entonces que Polly Samson publicó el polémico tuit.

La separación

Roger Waters, bajista y voz líder hasta The Final Cut, decidió irse del grupo en 1985. En esa fecha oficializó su alejamiento a través de cartas a las compañías discográficas del grupo y, naturalmente, de un comunicado de prensa.

Tras la sorpresa de los demás miembros de la banda, David Gilmour no se quedó quieto. Puso en marcha la maquinaria Pink Floyd de nuevo.

Fue así que Waters creyó que la banda no podría seguir sin él. Era algo que no se le pasaba por la cabeza. Pink Floyd era él. Y si él no estaba más, nadie podría volver a usar el nombre.

Gilmour y Nick Mason no pensaron lo mismo, llamaron al tecladista Richard Wright, despedido por Waters luego de The Wall e ingresaron al estudio para grabar A Momentary Lapse of Reason

"Si alguno de nosotros merece llamarse Pink Floyd, ese, sin dudas, soy yo", dijo Roger Waters mientras sus ex compañeros se preparaban para volver a tocar ya sin él.

aemz