La cantante mexicana Danna Paola compartió en sus redes sociales un video en el cual explica con humor lo que sucedió en una de sus presentaciones en la ciudad de Guadalajara, Jalisco ayer 11 de noviembre en el Auditorio Telmex.

En este sentido, la cantante tuvo un accidente arriba del escenario, sin embargo, continuó con un vendaje en su cabeza en el primero de sus conciertos después de haber tenido que suspender el inicio de su gira "XT4S1S".

Asimismo, la también actriz tuvo que pausar su show para que paramédicos la atendieran, no obstante, siguió con casi todo el repertorio que tenía programado, luego de que el accidente sucediera en una de sus coreografías.

Foto: captura de pantalla

A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Danna Paola tomó con humor el percance que tuvo en su presentación y detalló lo que sucedió, al comentar que tenía una venda en su cabeza.

"Guadalajara, gracias infinitas. Es muy lógico que me haya sucedido esto. Ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías, pero el tamaño del ´chichón´, literal del moretón, es este bulto que está aquí, pero se dio todo. Gran opening night (noche de estreno) XT4S1S Tour", mencionó en su video.

La intérprete de "Mala Fama" señaló que se abrió la ceja luego de hacer movimientos: "Les voy a contar qué pasó. Cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí", subrayó.

Foto: captura de pantalla









Instantes después miembros de su equipo de producción le hizo señales, por lo cual le fue colocado el vendaje alrededor de su cabeza y en el área del golpe, cerca de su ojo.

"Literal esta gigante, tengo una bola aquí, pero no importa, vamos a seguir", mencionó la cantante y continuó con su espectáculo ante sus fans.

Foto: captura de pantalla









Además, agregó que pese al accidente que le sucedió esa noche, no dejaría el escenario hasta que su show finalizara. No fue hasta después de su presentación que Danna Paola utilizó sus redes sociales para agradecer a sus seguidores a través de Instagram, donde la actriz y cantante no perdió el sentido del humor.





Danna Paola canceló su presentación el pasado 5 de noviembre

La intérprete de "Oye Pablo" canceló su presentación en Salvatierra que estaba programada para este 5 de noviembre dentro del Festival La Marquesada, por lo que en su lugar estarán presenten Mario Bautista y Yahir, éste último confirmado a las 10 de la noche de este viernes.

Danna Paola ya había dejado plantados a sus fans de Salvatierra el 29 de octubre, cuando canceló su show por motivos de cuidar la calidad del espectáculo, por lo que lo pospuso para este 5 de noviembre.

Sin embargo, aunque ahora la justificación de Danna Paola para no estar presente fue porque sus proveedores de escenario no lo tuvieron listo, cuando ella lo necesitaba para ensayar su show.