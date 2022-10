"Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mí es mega importante la calidad de un show, y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que están tomando más tiempo de lo que pensábamos", expresó en un comunicado.

DANNA PAOLA POSPONE SU GIRA MUNDIAL, POR ESTA RAZÓN

La cantante y actriz dio a conocer que el concierto que tenía previsto para el 22 de octubre en el Salsódromo de Boca del Río en Veracruz se pospuso hasta el 26 de noviembre, debido a que tiene un "break down emocional", por los preparativos de su próxima gira, además de que descubrió heridas del pasado.

"Me decían mucho el ´ay ya vas a llorar´ y fuck si, hoy me doy cuenta qué está mal, llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma".

"Gracias infinitas por su amor y sus palabras. Les mando de vuelta toda esa energía bonita y positiva, hoy es un nuevo día", finalizó la intérprete.

(Lérida Cabello)