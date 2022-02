¡Daniela Rodrice se casa! Así anunció su compromiso con "El Sugar"

La famosa youtuber, Daniela Rodrice reveló que se encuentra feliz pues el amor de su vida le propuso matrimonio.

Tras la noticia de Daniela Rodrice, los seguidores de la "chica" estallaron en felicitaciones por su unión en matrimonio, asegurando es lo que ella habría querido desde hace tiempo.

"¿Te quieres casar conmigo? Llore y llore me lo dijo, y pues le dije que sí, y lloramos y nos abrazamos pero no había anillo, porque no había planes de eso para ese día, él ya tenía el anillo", declaró.

El "Sugar" como le llama, le abría propuesto matrimonio en su viaje a Cancún, donde sabemos la "chica" fue vista en una popular plaza comercial, llamando la atención de todos los presentes en el lugar.

Cabe señalar que Daniela confirmó mediante un live que el "Sugar" le habría pedido matrimonio en su último viaje a Cancún, mostrando y presumiendo su lujoso anillo de compromiso.

¿Qué edad tiene Daniela Rodrice?

Muchos se han cuestionado cuál es la verdadera de edad de la popular influencer, quien saltó a la fama gracias a su espontaneidad en las redes sociales.

Daniela nació en Mazatlán Sinaloa el 1 de abril de 1997, por lo tanto, a febrero de 20022 tiene 24 años; demasiado joven dirían algunos.

Daniela Rodrice supera más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y recientemente se popularizó con la creación del podcast "eale", donde relata aspectos de su vida personal y cuenta con invitados especiales.

(Azucena Uribe)