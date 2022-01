Daniel Bisogno hace un "Adame", se pelea con cajera y lo tachan de prepotente

Daniel Bisogno vuelve a protagonizar un escándalo, el famoso conductor de "Ventaneando" tuvo un pleito al estilo Alfredo Adame con la cajera de un supermercado, lo tacharon de prepotente.

Durante una emisión del programa de espectáculos de TV Azteca, Daniel Bisogno compartió con el público de "Ventaneando", el incómodo episodio que vivió en un supermercado a la hora de pasar a pagar su despensa el conductor se enfrascó en una acalorada discusión con la cajera, la empacadora y la gerente del establecimiento.

"Paso con mis cosas y empiezo a pasar, había cosas sueltas y compré una bolsa para lo suelto. Desde que me vio la vieja, no le caí bien... Solo que yo no llegué al punto de armarle el escándalo que debí haber armado", comenzó a narrar Daniel Bisogno.

La estrella de TV Azteca comentó que trató de ser simpático con la cajera para que le ayudara a solo cobrar primero los productos que no son necesario ser guardados en un contenedor más grande.

Yo necesito el apoyo de Azteca en esto, Pati. Le digo ´por favor lo suelto, señorita´. Y se oye por allá una voz de una señora gritando ´Ya lo oí de prepotente´. Y le digo ´¿perdón?, expresó Daniel Bisogno.

El conductor comentó que al final decidió no hacer más aspaviento relacionado con el problema con la cajera pues "no quería terminar como Alfredo Adame". Daniel Bisogno indicó que el público está convirtiendo a las celebridades en "gusanos que pueden pisotear".

PATI CHAPOY REGAÑA A DANIEL BISOGNO POR NO DAR BUENA PROPINA

Un detalle adicional que llamó la atención fue cuando Bisogno comentó que generalmente a las personas de la tercera edad que ayudan a empacar las cosas del supermercado les da 10 pesos de propina; sin embargo, Pati Chapoy asegura que ella "les da 200 pesos".

Mónica Castañeda, Ricky Manjarrez y Pedro Sola también criticaron a Bisogno pues consideraron "tacaño". Además señalaron que su comportamiento en el supermercado que problemático, por eso se desarrolló la pelea entre los empleados y él.

(Aline Núñez)