Daniel Bisogno, conductor de "Ventanenado", causó polémica al defender a "Platanito", quien se burló con un chiste del feminicidio de Debanhi Escobar, pues asegura que está a favor del humor negro.

"Yo estoy a favor del humor negro, creo que no es el tiempo ni la forma, pero no podemos matar el humor. Claro que está totalmente equivocado lo que hizo ´Platanito´, pero no puedes actuar legalmente contra algo como esto", expresó Daniel.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE PABLO MILANÉS? DESMIENTEN NOTICIA DE SU MUERTE

ARREMETEN CONTRA DANIEL BISOGNO POR DEFENDER A "PLATANITO"

Como era de esperarse, hubo varios internautas que criticaron la opinión del conductor, pues coincidieron en que lo que hizo "Platanito" fue burlarse de las mujeres y familias de víctimas de feminicidio.

Algunos de los comentarios que generó que Bisogno defendiera a "Platanito" fueron:

"Pésimo chiste del plátano sino de la gente que se ríe", "Platanito hace mal eso no es humor, Daniel", "El primero que ejerce humor negro es Daniel, y ahora Pati Chapoy dice que está mal el señor este Platanito", "Que falta de respeto a los papás de Debanhi, y que mal ese payaso y Daniel", "Que no es el momento, por Dios ni ahora ni nunca, total falta de empatía con el dolor ajeno".

Mientras que sus compañeros de "Ventaneando" Pati Chapoy, Pedro Sola y Linet Puente lamentaron el chiste de mal gusto que hizo "Platanito" sobre la muerte de Debanhi.

"Qué lamentable... Bien hecho -por acciones legales en su contra-. Yo les voy a recordar, la señora lo dice claramente, están lucrando con el nombre de su hija", expresó Pati.

Por su parte, Linet dijo que hay cosas con las que no se debe jugar.

"Hay cosas con las que no se debe jugar y es con la muerte de cualquier persona. Que, si bien es humor, no se vale".

SHAKIRA BUSCA NIÑERA PARA SUS HIJOS, ¿TE ANIMAS?

(Lérida Cabello)