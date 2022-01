Daniel Bisogno aclara orientación sexual en "Ventaneando", ¿salió del closet?

El conductor Daniel Bisogno, estrella del programa "Ventaneando", tomó los micrófonos del programa para aclarar el escándalo sobre su orientación sexual y los rumores sobre su vida privada.

"Ventaneando" está celebrando 26 años en la televisión y en medio de una transmisión especial a través de las redes sociales los conductores hablaron de los problemas que han enfrentado dentro y fuera de la pantalla. Uno de los temas que más ha llamado la atención es la vida amorosa de Daniel Bisogno.

A pesar de que el conductor de TV Azteca ha tenido romances con varias actrices y conductoras de la farándula mexicana, existe el rumor de que Daniel Bisogno encontró el amor con una pareja de su mismo género.

La gente de repente se siente con el poder de juzgar, de hablar y de opinar. Me tiene sin cuidado, si la gente piensa o no piensa; si quiere saber o no quiere saber, me tiene sin cuidado. Soy de la idea de que la gente vale de la puerta de su cuarto y no atreves, dijo.



En redes sociales han circulado fotos y videos de Bisogno en compañía del influencer Jesús Castillo, joven con quien tendría una relación amorosa muy discreta, por lo que muchos internautas le exigen que "salir del closet" y presumir su romance.

Al respecto, el polémico conductor aseguró que no existe igualdad cuando se obliga a una persona a informar sobre sus preferencias sexuales cuando se trata de la Comunidad LGBT, pues una persona heterosexual no se encuentra en la misma situación.

Me parece lamentable y triste que quieran que una persona salga y diga: ´vengo a informarles que soy lesbiana' (...) Hay cuestiones que no tiene por qué salir y anunciarse porque por naturaleza propia tendrían que ser naturales, recalcó.



(Aline Núñez)