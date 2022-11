La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer este martes 15 de noviembre la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2023.

Los nominados fueron dados a conocer en una ceremonia streaming que se llevó a cabo en el Grammy Museum de Los Ángeles, California. La premiación se llevará a cabo el próximo 5 de febrero.

Entre los nominados a los Grammy Awards 2023 se encuentran: Taylor Swift, Adele, Bad Bunny, Rosalía, Harry Styles, Beyoncé, ésta última cuenta con un total de 88 nominaciones a los Grammy Awards en toda su carrera siendo la artista más nominada en la historia, pues es la que mayor cantidad de gramófonos posee, siendo ganadora en 28 ocasiones. Algunas de las categorías son:

CANCIÓN DEL AÑO

"abcdefu"- GAYLE

"About Damn Time"- Lizzo

"All Too Well (10 Minute Version, The Short Film)" – Taylor Swift

"As It Was"- Harry Styles

"Bad Habit" - Steve Lacy

"Break My Soul"- Beyoncé

"Easy on Me"-Adele

"God Did"- DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

"The Heart Part 5"- Kendrick Lamar

"Just Like That"- Bonnie Raitt

GRABACIÓN DEL AÑO

"Don´t Shut Me Down"-ABBA

"Easy On Me"-Adele

"Break my soul"- Beyoncé

"Good Morning Gorgeous"- Mary J. Blige

"You And Me On The Rock" – Brandi Carlile feat. Lucius

"Woman"- Doja Cat

"Bad Habit"-Steve Lacy

"The Heart Part 5"-Kendrick Lamar

"About Damn Time"-Lizzo

"As It Was"-Harry Styles

ÁLBUM DEL AÑO

"Voyage"-ABBA

"30"- Adele

"Renaissance"- Beyoncé

"Good Morning Gorgeous (Deluxe)" -Mary J. Blige

"In These Silent Days"-Brandi Carlile

"Music Of The Spheres"- Coldplay

"Mr. Morale & The Big Steppers"- Kendrick Lamar

"Special"-Lizzo

"Harry´s House"-Harry Styles

MEJOR ARTISTA NUEVO

Annita

Omar Apollo DOMI & JD Beck

Samara Joy

Latto

Maneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

(Lérida Cabello)