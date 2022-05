Durante la transmisión del programa "Cuéntamelo Ya!", Cynthia Urías reveló que la mamá de Belinda habló muy mal de Christian Nodal.

Cynthia Urías fue testigo de que Belinda Schüll se expresó muy mal del ex prometido de su hija Belinda.

El comprometedor momento habría sucedido el pasado fin de semana, Cynthia Urías destacó que Belinda Schüll no se percató de su presencia y no la reconoció porque traía puesto el cubrebocas.

El fin de semana escuché una plática de la señora Belinda, yo estaba con mi tapabocas y yo creo que la señora no me vio y estaba hablando muy fuerte cosas de Nodal y a otra persona.

De acuerdo con Cynthia Urías, a Belinda Schüll nunca le agrado que Belinda tuviera una relación con Christian Nodal: "Así de ´ay es que te acuerdas que a mí no me gustaba esa relación".

Cynthia Urías dijo que no le contó lo que escuchó a Christian Nodal porque no lo conoce, pero recalcó que Belinda Schüll debe tener más cuidado sobre las cosas que cuenta.

Yo no le dije nada y ni lo conozco, pero imagínate que la señora ande hablando así por la vida, que no se dé cuenta quién lo escucha. Que vayan y le digan a Nodal. Ya se enfadó.

No es la primera vez, que se da a conocer que a la mamá de Belinda no le agradaba el ex novio de su hija, hace un par de días, la señora Belinda Schüll aplaudió que llamaran "naco" a Christian Nodal,

Todo se originó después de que Belinda Schüll compartió un video de un concierto de Belinda, un fan de la cantante escribió: "Beli es lo máximo please que ya no vuelva con el naco de Nodal". La mamá de Belinda contestó con un emoji de aplauso, el gesto desató cientos de críticas en su contra.

(Ann Ventura)