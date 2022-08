Luego de una considerada ausencia, Cynthia Rodríguez volvió a aparecer en el programa de televisión "Venga la Alegría", para aclarar la versión que se ha difundido sobre su embarazo y confirmar si se casó o no con Carlos Rivera.

La conductora de televisión regresó al matutino de TV Azteca para anunciar oficialmente su salida definitiva del programa en el que participó por largo tiempo.

Tras sus largas vacaciones por Europa y África en compañía de su pareja Carlos Rivera, la conductora regresó a "Venga la Alegría" tras dos meses de ausencia, para aclarar todos los rumores que la rodean.

Sentada en la sala del matutino de TV Azteca, Cynthia Rodríguez confirmó que el cantante Carlos Rivera y ella ahora son esposos, tal y como se especuló. La pareja se casó en Europa y sí, fueron bendecidos por el Papa Francisco como se mostró en unas imágenes filtradas.

Sobre su boda, la también modelo se limitó a mencionar que "fue un sueño", asimismo, aprovechó las cámaras del programa matutino para presumir su anillo de matrimonio.

"¿Te casaste?", preguntó Horacio Villalobos a lo que la presentadora respondió que "sí".

"Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas", agregó Cynthia Rodríguez.

La presentadora de televisión también regresó al matutino de TV Azteca para desmentir el rumor de que está embarazada.

Ante los fuertes rumores de que durante sus largas vacaciones, la también modelo y Carlos Rivera aprovecharon para iniciar el proceso de concebir a su primer hijo, Cynthia desmintió su supuesto embarazo.

"Hay cosas que se tienen que compartir, y no, no estoy embarazada, se los digo con todo el corazón al público que yo sé que nos ama, que me quiere tanto", explicó la ahora esposa de Carlos Rivera.

Cynthia aprovechó para mencionar que si se percibía algún cambio físico en ella se debía a que estuvo disfrutando su descanso.

"Se emocionan cuando me ven un poquito abultada y yo les digo: ´es panza normal´, son tacos al pastor, fue mucha vacación", expresó la también modelo.

Comentó que tanto ella como Carlos Rivera no descartan convertirse en padres próximamente.

"Sí esperamos que se nos cumpla este año por nosotros", resaltó.

Si bien en la cuenta oficial de Instagram del programa "Venga la Alegría" se compartieron fotografías en las que aparentemente todos los presentadores del matutino se están despidiendo de la conductora, en el transcurso de la emisión Cynthia Rodríguez ha tenido pequeñas e inesperadas intervenciones en el show, por lo que se espera continúe hablando de todo lo que se rumora en torno a sus planes futuros.