Cynthia Klitbo se disculpa con Angélica Rivera por revelar infidelidad de EPN

Si yo dije lo que dije no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella, y yo sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años. Entonces, es una amiga que yo adoro y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida porque no es correcto.