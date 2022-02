Cynthia Klitbo intentó quitarse la vida al enterarse que su esposo era gay

La actriz Cynthia Klitbo recientemente reveló que intentó quitarse la vida tras enterarse de que su esposo era gay.

Cynthia Klitbo cuenta con más de 30 años de carrera artística, y ha interpretado maravillosos personajes que se han catapultado en la memoria de los televidentes, es por eso que la periodista Mara Patricia Castañeda la entrevistó y logró que hablara de todo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cynthia Klitbo aseguró que vivió un momento muy obscuro cuando se casó con Jorge Antolín a los 23 años y confesó que él la menospreciaba.

Sin miedo a romper el silencio, habló de la depresión, bulimia involuntaria y los pensamientos suicidas que tuvo durante aquella etapa de su vida.

Uno de los temas más fuertes que abordó fue que intentó quitarse la vida cundo se enteró que su ex esposo era gay.

La actriz comentó no haberse casado enamorada y reveló que por mucho tiempo vivió encerrada bajo llave, pues al parecer a Jorge Antolín le daba miedo que descubrieran su orientación sexual.

"Recuerdo que un día yo llegué de trabajar y Antolín me dijo ´me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana'", aseguró.

Asimismo, dijo que fue a dar al hospital un día y cuando despertó, al darse cuenta de que seguía viva le dio una fuerte depresión, pues no le encontraba sentido a la vida.

Comentó que Antolín le decía que él tenía que ser el exitoso por ser el hombre y ella debía calmarse de una vez por todas.

"Yo me quise suicidar. Ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba", contó.

Finalmente, Cynthia aseguró en esos entonces ella sólo se dedicó al hogar y no trabajaba por órdenes del esposo, lo bueno es que ya concluyó esa terrible etapa y ahorita se ve mejor que nunca.

(Azucena Uribe)