¿Cuántos años cumple Xavier López "Chabelo"? Así surgió su icónico personaje

Este 17 de febrero el actor y comediante Xavier López Rodríguez, mejor conocido como "Chabelo", esta de manteles largos pues está cumpliendo 87 años.

Recordemos que desde hace un tiempo se ha creado un misterio en torno a su edad, pues durante aproximadamente 60 años ha interpretado a un niño con el que conquistó a grandes y chicos.

Hasta el momento, "Chabelo" no ha publicado algo en sus redes sociales respecto a su aniversario, pero se espera que dentro de las próximas horas se pronuncie.

Incluso, en las próximas horas podría convertirse en tendencia de Twitter, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones debido a que sus miles de fans frecuentemente lo recuerdan con memes en que suben en la plataforma.

Cabe señalar que no se sabe mucho de su vida privada pues desde que Xavier López salió de Televisa ha tratado de mantenerse alejado de los reflectores. No obstante, el pasado 18 de enero tuiteó que se había fracturado un brazo y, sin dar más detalles al respecto, aseguró que el percance no fue grave, por lo que su extremidad estaría enyesada por los siguientes días.

El "amigo de todos los niños" nació en León, Guanajuato, dentro de una familia que se dedicaba a labores de campo. Después de algunos años, sus padres tomaron la decisión de mudarse a la Ciudad de México, donde persiguió su sueño: ser doctor. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó como Médico Cirujano.

"Todavía no desarrollaba, entonces, su voz de niño, pero tenía un gran sentido del humor, siempre bromista, siempre buscando algún chascarrillo que hacerles a los compañeros", recordó Javier Verdura, amigo del actor, en La historia detrás del mito.

Tiempo después, Xavier López mostró interés por la televisión y buscó la manera de entrar al medio como personal de staff.

(Azucena Uribe)