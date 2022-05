El mundo de la música se encuentra de luto, esta tarde se dio a conocer la muerte de Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Depeche Mode, informó que se encuentran profundamente conmocionados y llenos de tristeza por la inesperada muerte de Andy Fletcher.

Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy Fletch.

Los integrantes de Depeche Mode destacaron que Andy Fletcher fue un gran compañero, con un gran corazón.

Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada.

Depeche Mode expresó sus condolencias a la familia de Andy Fletcher, la agrupación pidió respetar la privacidad de sus familiares.

Nuestros corazones están con su familia, y les pedimos que los mantengan en sus pensamientos; también solicitamos respeto y su privacidad en este momento difícil.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE ANDY FLETCHER?

La inesperada muerte del tecladista de Depeche Mode conmocionó al mundo entero. El portal Rolling Stone afirma que Andy Fletcher murió por causas naturales, pero hasta el momento esto no se ha confirmado esta información.

¿QUIÉN FUE ANDY FLETCHER?

Andrew John Leonard Fletcher, conocido como Andy Fletcher, nació en Inglaterra, fue bajista, guitarrista, productor discográfico y compositor, integrante de la emblemática banda Depeche Mode.

Andy Fletcher fue fundador de No Romance in China, en donde tocaba el bajo. En la década de los 80 cuando conoció a Martin Gore, formaron la banda Composition of Sound, tras la llegada de Dave Gahan, le cambiaron el nombre a Depeche Mode.

(Ann Ventura)