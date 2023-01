PAPÁ DE PALOMA CUEVAS REVELA SI HAY O NO ROMANCE ENTRE LUIS MIGUEL Y SU HIJA

Papá de Paloma Cuevas reveló si hay o no romance entre Luis Miguel y su hija, pues últimamente se han dejado ver juntos en Madrid, creciendo los rumores de que existe una relación sentimental entre ellos.

Aunque ellos no se han pronunciado al respecto, todo parece indicar que su relación de amistad ha ido más allá, ya que se les ha visto paseando juntos y hasta comprando en un centro comercial.

Victoriano Valencia, papá de Paloma, fue captado en la inauguración del museo de José Ortega Cano, su amigo de muchos años y compañero de profesión, por lo que los medios aprovecharon para cuestionarlo sobre el tipo de relación que hay entre Luis Miguel y su hija.

"La relación sigue igual, son dos amigos, de momento son amigos", reveló el ex torero.

Sobre si le gustaría que su hija se casara con Luis Miguel, respondió que le agradecería porque es un caballero.

"Hombre, pues te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta".

Valencia agregó que forman una "parejaza", pues ambos son encantadores y muy guapos.

"Forman una ´parejaza´, los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente".

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas viene de años atrás, ya que ella junto con su ex esposo el torero Enrique Ponce fueron padrinos del hijo mayor de "El Sol".

"La conoció hace un montón de años, Paloma es madrina del hijo mayor de Luis Miguel, por tanto, tiene una amistad entrañable de muchos años", señaló Victoriano.

¿QUIÉN ES PALOMA CUEVAS?

Paloma Cuevas estudió Empresas Internacionales en la Universidad de Boston y aunque ha destacado como diseñadora, actualmente está enfocada en el negocio de mobiliario infantil. Estuvo casada durante 25 años con Enrique Ponce, de quien se divorció en julio de 2020, y con quien tuvo dos hijas: Bianca y Paloma.

Por Enrique conoció a Luis Miguel en 2003 en su casa de Acapulco, pues tenían una amistad, por lo que Luis Miguel y Aracely Arámbula los eligieron como padrinos de uno de sus hijos, luego la actriz y el cantante se separaron; y la amistad entre el intérprete y el torero también se acabó cuando empezó a salir con Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula también se unió al team Shakira y le dedicó indirectamente unas frases de la canción a Luis Miguel porque no le ha pagado nada de la manutención de sus hijos.

"Me dejaste con la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste, pero m volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

(Lérida Cabello)