La cantante Yuri nuevamente esta en el ojo del huracán luego de que nuevamente hablara sobre su postura sobre el aborto y sostuvo que no le importan las críticas porque asegura que es un "asesinato".

Recordemos que en diversas ocasiones la famosa ha sido señalada por su postura en contra de los derechos de las personas LGBT+ y de las mujeres, una vez más sacó a flote sus ideas.

En entrevista para Jorge Ramos, en VIX, la originaria de Veracruz expresó que no le importan las críticas que recibe por su postura, pero que ante todo es "cristiana". "Ese es mi punto de vista, soy cristiana, a lo mejor a mucha me va a tirar en las redes, me vale", mencionó.

Ante esto, Yuri dejo en claro que ella está en contra de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y de la libertad de elegir una maternidad. Es decir, Yuri expresó estar en contra del aborto.

La cantante de 58 años también señaló que, para ella, abortar es estar "matando una vida": "Claro que tenemos el derecho -de decidir sobre su popio cuerpo-, pero de matar una vida no estoy de acuerdo, estás matando, es un asesinato", sentenció Yuri.

Tras compartir su opinión fue señalada por su postura, pues usuarios de redes aseguran que atenta contra una decisión libre de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, ésta no es la primera vez que Yuri entra en polémica. En otras ocasiones, la famosa demostró tener posturas homofóbicas y discriminatorias con la comunidad LGBT+. Esto a pesar de decir que ante todo es el "amor al prójimo".

(Azucena Uribe)