En un encuentro con la prensa, que recuperó el programa Venga la Alegría, Rebbeca Jones negó haber recaído en el cáncer y arremetió en contra de Alejandro Camacho por hablar de su vida privada, con quien estuvo casada por 25 años.

"Yo creo que mi palabra vale más. Hice todas las aclaraciones que tenía que hacer y eso es más valioso que todo. Si ustedes le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo...", dijo Rebecca Jones.

La actriz, de 65 años, mencionó que Alejandro Camacho es el padre de su hijo; sin embargo, esto no le da derecho a opinar o hablar de su vida, ya que no forma parte ella como tal.

"Efectivamente es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud. Yo creo que no lo hizo con mal intensión, simplemente no tiene por qué opinar".

Cuando los reporteros le preguntaron si entonces se encuentra bien de salud, la actriz posó ante las cámaras y respondió: "¿Cómo me veo? Que quede claro (que se encuentra bien)".

Rebbeca Jones recuerda a Fernando del Solar

Asimismo, comentó que ve a la muerte desde una perspectiva positiva y recordó lo que solía decir Fernando del Solar -quien falleció a finales de junio tras una larga batalla contra el cáncer- sobre este tema.

"En esta vida nadie tiene la vida comprada es lo que no entienden, entonces no nos debe asombrar tanto la muerte. Fernando, que se acaba de ir, nuestro querido Fernando, me fascinó lo que dijo acerca de la vida y la muerte porque así pienso yo. Yo vivo con la muerte aquí junto y no porque sea yo negativa sino porque soy muy positiva, porque vivo la vida y cuando la muerta nos sorprenda, pues que nos sorprenda vivos", concluyó.