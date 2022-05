La relación entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues, aunque muchos pensábamos que nunca sabríamos los motivos de su separación, el cantante de 23 años compartió una captura de pantalla de una conversación íntima con la su ex donde se puede apreciar que sí era verdad que había sido por problemas de dinero.

Recordemos que unos días antes del 14 de febrero Nodal confirmo que su compromiso con Belinda había terminado y de inmediato comenzaron a surgir rumores del porque ya no estaban juntos, el más fuerte era que la Belinda le había pedido prestado dinero para pagar su deuda con hacienda, pero al parecer habría sido porque no le quiso pagar un tratamiento para sus dientes.

Dicho mensaje además de crear polémica debido a que algunos dijeron estar de acuerdo con la forma de actuar de él, y otros lo tacharon de poco caballeroso, generó una duda: ¿cuál era el trabajo dental que se quería hacer la famosa?.

Pues dicha pregunta acaba de ser resuelta por el programa Chisme No Like quienes afirmaron en su programa de hoy que la intérprete tenía severamente dañada la dentadura.

"De muy buena fuente, de gente que trabaja con ellos, no vamos a decir si en el equipo de ella o de él, nos informaron que investigáramos porque se le están cayendo los dientes a Belinda y lo estamos haciendo", comentó Javier Ceriani, quien dijo desconocer por qué se le daño tanto, sin embargo dijo saber el trabajo que solicitó en la clínica dental.

"Ese escándalo está a la altura del pedido de dinero, en la ruptura de Nodal y Belinda tuvo qué ver tanto el pedido de dinero para pagar las deudas, los cuatro millones y la otra razón por lo de los dientes", agregó el periodista.

De acuerdo a Javier Ceriani, la cantante de 'Boba niña Nice' habría solicitado colocación de coronas dentales, carillas sobre los dientes y una limpieza.

"Es carísima la dentadura... Esto no lo dijo la dentista, ni la clínica que le hizo el trabajo, porque es un sitio muy serio, pero una famosa que fue ahí, se enteró que podrían embargar a Netflix por las coronas, la porcelana y la limpieza que le hicieron a Belinda, porque no se pagó el tratamiento de Belinda", comentó Javier

¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DENTAL AL QUE SE SOMETIÓ BELINDA?

Las coronas dentales son unas cubiertas que se ajustan sobre un diente dañado o deteriorado, para cubrir y éste recupere su forma, resistencia, tamaño y mejore su apariencia. Pueden llegar a durar más de 25 años, siendo el tiempo estimado ideal para que se mantenga en buenas condiciones de 15 a 20 años.

Las carillas son una capa de porcelana muy delgada y de alta resistencia que sustituyen el esmalte natural de los dientes. Al unirse con la dentadura, las carillas pueden crear una nueva superficie de aspecto natural. Se utilizan para mejorar el color, el tamaño y la forma de los dientes; la alineación y separación.

La limpieza dental, también es conocida por profilaxis, y consiste en aquella técnica que limpia las zonas a donde un cepillado normal no llega. Previene enfermedades dentales.

De acuerdo a los conductores del programa Chisme No Like, Belinda aún estaría debiendo el trabajo dental que le realizaron en una clínica de la Ciudad de México: "No pagó, ni Nodal, ni Belinda se fue sin pagar", comentaron.

(Azucena Uribe)