El conductor René Franco dio a conocer que dio positivo a covid-19, pero el 27 de diciembre tuvo que ser hospitalizado.

RENÉ FRANCO ES HOSPITALIZADO, ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

"Estoy en el hospital por una mezcla de covid y una bacteria", así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Franco aprovechó para decirle a sus seguidores que se cuiden para que eviten contagiarse.

"El covid tiene más implicaciones de las que pensamos. No se descuiden, sí es una friega que este bicho los alcance y nunca se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo", señaló.

Sus seguidores y amigos al saber su estado de salud le escribieron para desearle una pronta recuperación.

"Fuerte abrazo querido René. Pronta recuperación", "Fuerza René, si es bien cierto que cuando andamos ´blue´ nos bajan las defensas y es más fácil que nos ataquen virus y bacterias. Cuentas con el cariño y respeto de tus seguidores", "Mi querido René tú puedes eres un chingón y nada puede vencerte!! Un abrazo grande y recupera esa salud que tanto necesitas!!! Mis oraciones para ti", fueron algunos de los mensajes que le enviaron al conductor del programa radiofónico "La Taquilla".

Por lo anterior, en Navidad le tocó estar en su casa aislado, pero también mandó un mensaje, ya que esta fecha fue diferente para él, en relación a la del año pasado.

"Vaya cosa: me toca pasar Nochebuena en casa aislado por COVID. Esta Navidad no se parece en nada a la anterior, llena de regalos, abrazos, familia y niños por todos lados. Pero mi amor por todos solo crece. Tanto amor. GRACIAS. GRACIAS".

René Franco informó en su cuenta de Twitter ya que ya fue dado de alta y agradeció las muestras de cariño.

"Ya me dieron de alta. Agradezco las enormes muestras de cariño y los mensajes. No me imaginé que este bicho pateara de esta manera. ¡Por favor cuídense!"

RENÉ FRANCO PREOCUPÓ A SUS SEGUIDORES

Días antes de que fuera hospitalizado, el conductor dejó un mensaje que preocupó a sus seguidores, ya que escribió: "se me acabaron las ganas de pelear".

Lo anterior, debido a que se separó de su pareja, Paty Trujillo, quien tiene un hijo y René se quería seguir haciendo cargo de él, a pesar de su separación.

"Lo que pasa es que al niño se le ocurrió preguntarme si podía ser su papá, eso ya se había hablado con su mamá y desde que éramos novios habíamos acordado que seríamos papás en conjunto. Ese niño tiene una estrella maravillosa y tengo muchas cosas buenas de él; ha sido una historia hermosa", comentó René Franco a la revista TV Notas.

