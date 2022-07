Al menos tres personas resultaron heridas este jueves 28 de julio durante un concierto de la boy band hongkonesa Mirror.

Las imágenes del incidente que circularon en redes sociales muestran a un grupo de bailarines vestidos de blanco actuando en el escenario del Hong Kong Coliseum cuando una pantalla de video gigante cayó y aplastó a un hombre.

Al menos un bailarín recibió un golpe en la cabeza y otros dos fueron alcanzados cuando la pantalla cayó hacia atrás.

South China Morning Post informó que, según la policía, los heridos fueron enviados al Hospital Queen Elizabeth.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE LOS INTEGRANTES DE MIRROR?

Ah Mo (Li Qiyan) fue el que recibió el primer impacto de la pantalla, por lo que fue trasladado de emergencia e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. A pesar de que no hay información oficial, distintas fuentes comparten que el artista se encuentra en estado grave y fue inducido al coma, por lo que le realizarán dos cirugías.

El otro integrante lastimado fue Ah Fung (Zhang Zifeng) que fue llevado al hospital, pero no presenta heridas graves, por lo que se le considera estable. Aunque los integrantes de Mirror no fueron los únicos afectados en este accidente; se reporta que tres espectadoras resultaron heridas, aunque no de gravedad.

Mirror es un grupo de cantopop, término utilizado para nombrar el pop cantonés, que se formó en 2018, a través del reality show de talentos "Good Night Show-King Maker". Está integrada por 12 integrantes originarios de Hong Kong, su canción más conocida es "In a second".

(Lérida Cabello)