Luego de estar alejada de la televisión, Lolita Ayala reapareció en silla de ruedas y con oxígeno, preocupando a sus seguidores por su actual estado de salud.

Cabe recordar que, en 2015, la periodista sufrió un accidente cuando se dirigía a Chihuahua con el entonces gobernador César Duarte para entregar estufas ecológicas en zonas marginadas, cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó saliendo ilesos de milagro.

Desde entonces, Lolita ha tomado varias terapias, pues su salud no ha sido la misma, y hace unos días fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en silla de ruedas y conectada a un taque de oxígeno.

LOLITA AYALA REAPARECE EN SILLA DE RUEDAS Y CON OXÍGENO, ¿QUÉ LE PASÓ?

Lolita Ayala reveló que estuvo enferma, motivo por el cual anda en silla de ruedas y con oxígeno, debido a que todavía tiene secuelas del accidente que sufrió en el helicóptero, pues no puede caminar como antes.

"Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa... Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien".

Y agregó que continua con tratamiento y fisioterapia, y gracias a eso ya está mejor.

La periodista recordó que el accidente fue porque el helicóptero en el que viajaban se quedó sin gasolina, por lo que se desplomó, pero afortunadamente nadie perdió la vida, pero si salieron muy lastimados, pues a ella se le rompió la columna.

"Se quedó sin gasolina el helicóptero y se vino para debajo de 30 metros, de cien pies, y caímos todos para abajo, de milagro no nos matamos ninguno. Gracias a Dios estoy viva, pero me rompí toda la columna. Nos fuimos tres personas de ´Solo por ayudar´, el gobernador que nos había invitado, su esposa, un piloto, y un ayudante y nada, de repente se quedó sin gasolina el helicóptero y vamos para abajo 30 metros", finalizó Lolita Ayala.

(Lérida Cabello)