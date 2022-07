¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE JULIO IGLESIAS?

Hace tiempo Julio Iglesias no se ve en los escenarios, hoy se sabe que, al parecer no atraviesa por un buen estado de salud, debido a que desde hace unos meses tiene problemas para caminar y requiere de silla de ruedas.

El periodista argentino Jorge Rial señaló que supo de primera mano que el intérprete está postrado en silla de ruedas y que, además, tiene problemas de memoria, gracias a las declaraciones de quien él define como "famoso cantante, con sobrenombre de animal, muy amigo de él", seguramente se trata de José Luis Rodríguez "El Puma".

"No quiere que le vean así. Es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que los veo (los memes que se publican cada 11 de julio) ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami. Este famoso (...) está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él. Por eso lo fue a visitar a su mansión de Miami", relató el periodista en el programa de televisión argentino "Argenzuela" de la C5N.

Y agregó: "la mansión de Julio es como la de Scarface: vista al mar, yates... Todo lo que ves en las películas es real. Impresionante. Entra este cantante con su mujer y pregunta ´¿dónde está Julio Iglesias?´. ´En el jardín´, le responde. Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio. También se ven mujeres con topless en la piscina. Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas. Está con problemas de movilidad".

"EL PUMA" DESMIENTE HABER HABLADO DEL ESTADO DE SALUD DE JULIO IGLESIAS

Por su parte, José Luis Rodríguez "El Puma" desmintió a ABC la información publicada por el periodista argentino Jorge Rial en la que asegura que el cantante venezolano visitó la mansión de Iglesias en Miami y reveló su estado de salud.

"Nunca hablaría mal de Julio, menos de su vida privada. Lo quiero, lo respeto y lo admiro mucho en lo musical y en lo personal. Es el más grande que ha salido de España y que conquistó el mundo. Le deseo sobre todo a mi amigo mucha salud, y energía para que nos siga acompañando", declaró "El Puma".

¿CUÁL ES EL ESTADO DE SALUD DE JULIO IGLESIAS?

Los problemas de salud de Julio vienen desde 2020 cuando en el programa español "Sálvame" publicaron imágenes de él en una playa de República Dominicana y se le ve deteriorado, delgado y con una pierna vendada. En las fotos se observa que trata de caminar sobre la arena con la ayuda de dos mujeres que lo sostienen de cada brazo.

La escena impactó tanto a los conductores que sus expresiones fueron: "Apenas puede andar, está fatal", "No es tan mayor, pero él está muy cansado (sin fuerza), a lo que Julio respondió:

"Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había roto la tibia y el peroné, y salía muy delgado. Estaba hecho una mierda. Pero ya pasó y estoy muy bien. Hasta tal punto que mi intención es volver a cantar dentro de tres o cuatro meses".

Sin embargo, su hijo Julio José Iglesias dijo a El Nuevo Herald que su padre está "de maravilla", desmintiendo lo que se ha dicho de él en las últimas semanas.

(Lérida Cabello)