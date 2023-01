A través de su cuenta de Instagram, Juan José Origel subió una foto de su pecho y abdomen en donde se le ven conectados varios cables, preocupando a sus seguidores.

"Así estoy desde ayer, con este holter que tiene que estar 24 horas mismas que se cumplen hoy a las cuatro de la tarde. Esperemos en Dios que no necesite marcapasos ya les contaré", escribió.

El periodista de espectáculos fue operado en agosto de 2022 de una hernia, procedimiento del que salió bien, por lo que no se sabe si su ingreso al hospital es por este padecimiento o por otro.

"Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León. Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien", escribió en su primera estancia en el hospital.

FOTO: CAPTURA IG @juanjoseorigel

PRESENTAN LA CAMPAÑA "¡VIVA AGUASCALIENTES!"

JUAN JOSÉ ORIGEL ES HOSPITALIZADO, ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD?

El periodista de espectáculos Juan José Origel está hospitalizado y aunque no dio a conocer qué problemas de salud tiene, dio a entender en sus redes sociales que tiene que ver con el corazón, sin dar más detalles al respecto.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre la salud de "Pepillo", pero sus seguidores esperan que en breve lo haga, pues están preocupados por él.

Por lo anterior, las muestras de cariño y buenos deseos de sus amigos y compañeros por su pronta recuperación no se hicieron esperar para el conductor del programa "Con permiso".

"¿Qué te pasa?", le preguntó Pedro Sola; "Ánimo", escribió Cynthia Urías; Andrea Escalona le puso "recupérate te quiero"; Chantal Andere le envió emojis de corazones; Aurora Valle le puso "todo estará bien Pepillo, verás".

Mientras que la actriz Raquel Garza, le escribió "Que todo salga bien mi querido Pepillo"; la productora Carmen Armendáriz, "todo estará perfecto, besos" y Bárbara Torres, "todo va a estar muy bien".

FOTO: CAPTURA IG @juanjoseorigel

JUAN JOSÉ ORIGEL QUIERE ALEJARSE DE LOS ESPECTÁCULOS

En 2022, Juan José Origel sorprendió al anunciar su deseo de alejarse de los espectáculos, debido a que ya se hartó y porque no quiere que los televidentes vean el paso del tiempo en su rostro.

"El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho (...) Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho", apuntó.

FOTO: CAPTURA IG @juanjoseorigel

PAPÁ DE OCTAVIO OCAÑA OFRECE RECOMPENSA PARA ENCONTRAR A POLICÍA PRÓFUGO

(Lérida Cabello)