Critican a Thalía en redes sociales porque a sus 50 años está "abusando" de los procedimientos estéticos como el bótox para verse más joven, luciendo totalmente diferente a la de hace algunos años.

La actriz creó la polémica en redes sociales por una fotografía que subió en días recientes, pues sus seguidores comentaron que la intérprete de "Amor a la mexicana" está abusando de los procedimientos estéticos como el bótox para verse más joven, lo cual está siendo cada día más evidente.

CRITICAN A THALÍA PORQUE "SE LE PASÓ EL BÓTOX"

Hace un par de días, la actriz y cantante subió una fotografía en el gimnasio de su casa, acompañada de su perro dóberman, mientras realizaba su rutina de ejercicio donde lucía con el rostro hinchado, llamando la atención de sus seguidores, quienes hicieron todo tipo de comentarios al respecto, siendo comparada con Lyn May.

Una de las cosas que más le gusta hacer a Thalía, es invertir tiempo y dinero en su belleza, pero al parecer se le está pasando la mano, pues está perdiendo su belleza natural.

Algunos de los comentarios que generaron la apariencia de su rostro fueron:

"Que dada en la torre te diste en la cara", "Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las telenovelas", "Ya se ve que te pusiste bótox, solo no exageres como la Guzmán, por fa", "Yo siempre desde niña te comparaba con otras mujeres de la farándula y decía, nadie más linda que Thalía, su cara angelical y sin cirugías o retoques... Pero desde que te hiciste el tratamiento en tu rostro, ya tu cara no es la misma. Es decir, ya no pareces tú. Sé que a medida que pasan los años perdemos belleza, pero para mí tu seguías siendo bella, no hay nada mejor que envejecer con dignidad".

Hasta el momento, Thalía no se ha pronunciado al respecto, pues generalmente suele evadir los comentarios negativos que hacen sobre ella en redes sociales, continuando con su vida normal.

(Lérida Cabello)