EDUIN CAZ PRESUME NUEVOS TATUAJES Y LO COMPARAN CON NODAL

El vocalista de Grupo Firme compartió una serie de fotografías y video en los que mostró su proceso al tatuarse, el cual duró muchas horas.

"El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y esté o no esté a mi lado siempre será parte de mi vida -@anahydpg- (pero ojalá estés toda la vida) y por último la frase de un gran amigo que se me adelantó en el camino que desde que lo conocí siempre para mi estuvo disponible porque para un amigo, ´Me levanto y me desocupo´, siempre en la memoria mi amigo. El corazón con el ADN en el medio de mi pecho uniendo lo que me da de comer y la fortaleza más grande que tengo mi familia".

"VAS POR EL CAMINO DE NODAL"

Eduin Caz aprovechó la sesión para hacerse un tatuaje en homenaje a su abuelo, otro en honor a uno de sus amigos y un tercero con el nombre de su esposa en la parte derecha del cuello, siendo comparado de inmediato con Christian Nodal, quien en su momento también se tatuó el nombre de Belinda.

Algunos de los comentarios que provocaron los tatuajes de Eduin Caz fueron: "No la vayas a cag*r en tatuajes en la cara"; "Al rato te tatúas la cara como Nodal", "Ya tipo Nodal", "Lo que menos nos hace falta es otro Christian Nodal", "Va por el mismo rumbo de Nodal. Tan bonito cuerpo que tiene, uno o dos está bien, ya con muchos se ve mal", "Ya párale al rato vas a estar peor que Nodal".

