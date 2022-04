Cristian Castro se quedó como novia de pueblo "vestido y alborotado".

Resulta que el cantante le preparó una fiesta sorpresa de cumpleaños a su hija Rafaela, pero el sorprendido fue él, porque ésta nunca llegó.

Verónica Castro, madre de Cristian y abuela de la niña de ocho años, fue quien publicó lo sucedido en su cuenta de Twitter.

Cris le preparó su festejo, pero no llegó espero se puedan encontrar en algún momento

A lo que respondieron sus fans que lo importante es que Cristian quiera estar con su hija.

Verónica ha estado subiendo en su cuenta las fotos con los regalos que sus fans le han enviado a su nieta Rafaela, y solicitó apoyo para aprenderse una coreografía en la que una adulta y una niña bailan felices.

La pequeña Rafaela vive con su mamá Paola Erazo, en Colombia, por lo que habría tenido que tomar un vuelo hacia Uruguay, donde la esperaba su padre con la fiesta sorpresa que le preparó, quedándose como novia de pueblo "vestido y alborotado" con regalos, pastel y comida.

En febrero pasado, Rafaela y Cristian se reunieron tras meses alejados debido a la pandemia por la covid-19.

"Feliz reencuentro", publicó la niña en su cuenta oficial de Instagram, donde muestra sus habilidades musicales y su día a día.

Su más reciente publicación fue hace tres días, donde se ve que la están peinando, pero hasta el momento no ha dicho nada de la fiesta de cumpleaños que le organizó su famoso papá, a la que seguramente no pudo asistir, por no poder viajar de Colombia a Uruguay.

Mientras que Cristian Castro no se ha pronunciado al respecto, sólo ha subido imágenes de los inicios de grabación de su nuevo álbum.

