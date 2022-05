El cantante Cristian Castro es considerado como uno de los mejores del país, pero también uno de los más polémicos y es que una vez más sorprendió con su nuevo look tanto que lo compararon con Beetlejuice.

Durante las últimas horas varios usuarios en redes sociales apoyaron al hijo de Verónica Castro, luego de que un artista arremetiera contra su apariencia durante el concierto que dio el pasado 19 de mayo en Venezuela.

Fue Gustavo Elis, cantante venezolano, quien desde su cuenta oficial de TikTok mostró una parte de la presentación del intérprete de éxitos como "Por amarte así", pero para sorpresa de los internautas, casi al terminar la grabación el joven sobrepuso una imagen de Beetlejuice para hacer la comparación con el mexicano.

Cabe señalar que, Beetlejuice es un personaje ficticio que fue creado por Tim Burton e interpretado por Michael Keaton. Pero, lo particular de este "fantasma" es que utiliza un peinado muy desarreglado y porta un peculiar traje a rayas.

"Perdóname Cristian, pero tenía que hacerlo", dice la descripción del video que subió Elis a sus redes y el cual ya tiene casi 80 mil visualizaciones.

Los internautas no tardaron en reaccionar y, aunque varios se tomaron el clip como ingenioso o gracioso, otros no dudaron en defender Cristian Castro.

"No qué va, no era el momento para eso". "Uno de los mejores cantantes de pop. Eso no hay q dudarlo y por un look distinto lo critican ¿Si fuera un cantante de reguetón que denigra a la mujer?". "Lo importante es la voz, muchos quisieran cantar así". "He aquí la versión de que no todos los cantantes son puro físico... tremenda voz", fueron algunos de los comentarios que surgieron en TikTok.

Aunque Castro recibió mucho apoyo de sus seguidores, rápidamente, la comparación se viralizó y varios usuarios de Twitter no sólo apuntaron que Elis estaba en lo cierto, sino que criticaron duramente el cabello de Cristian.

"Viendo en Instagram historias del concierto de anoche de Cristian Castro en Caracas me preguntó. ¿En qué momento Cristian Castro se convirtió en Beetlejuice?". "Cristian Castro tendrá el pelo reseco y feo de tantos tintes, pero canta precioso y full sentimiento". "Separados al nacer", señalaron los tuiteros.

Cabe recordar que apenas en abril pasado, Cristian se vio envuelto en polémica, después de que se diera a conocer que su hija -Rafaela Castro- "lo plantó" en la fiesta de cumpleaños que él le organizó.

Fue Verónica Castro quien expuso los hechos en un inicio y acompañó su denuncia con la imagen de la invitación del festejo de su nieta.

"Cris le preparó su festejo, pero no llegó, espero se puedan encontrar en algún momento", aunado de diversos emojis que denotaron su tristeza. Lo que derivó a que varios seguidores de la cantante opinaran al respecto en el post.

"Que injusto... Muchos papás viven así, esperando festejar cumpleaños", "Así pasa con mujeres frustradas, resentidas y rencorosas, que utilizan a los hijos como moneda de cambio para desquitarse de su ex. Al final los hijos sufren más y los abuelos", "Que triste, no importa que sea, traten de que no se perjudique la bonita relación que tienen. Abuela-Nieta y Papá-Hija. Ojalá se puedan ver pronto, como dicen. Rafaela es una niña con buena vibra, que contagia toda la familia. Feliz cumple Rafaela, hija de muchas en México", fueron algunas reacciones de los seguidores de Verónica.

(Azucena Uribe)