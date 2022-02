Cristian Castro en nueva polémica, Tiktoker lo acusa de sobrepasarse con ella

El cantante Cristian Castro vuelve a estar en el ojo del huracán, luego de que una Tiktoker lo señalara de sobrepasarse con ella.

La joven utilizó sus redes sociales para contar su experiencia junto al hijo de Verónica Castro, quien ha sido señalado por acoso y maltrato a mujeres en diversas ocasiones.

Recordemos que hace un año, el también hijo de Manuel "El Loco" Valdés recibió algunas denuncias en diversas plataformas, algo que lo llevó a cerrar su cuenta de Instagram. Sin embargo, ahora vuelve al ojo del huracán después de que se diera a conocer que volvió a acosar a una mujer.

Cristian Castro vuelve a propasarse con una mujer

En el programa "Chisme No Like" recuperó las declaraciones de una mujer que contó en TikTok que conoció a Crisrian Castro con quien mantuvo comunicación telefónica por un buen tiempo y después el cantante la invitó a uno de sus presentaciones en la Ciudad de México.

Supuestamente la joven viajó acompañada de su primo y asistió al evento, en donde le dieron un lugar exclusivo que hizo que los demás asistentes pensaran que era su novia. No obstante, al terminar el encuentro el cantante, la joven y su familiar regresaron al hotel y ahí se dio cuenta que sus maletas ya no estaban en su recámara.

Al cuestionarle a Cristian Castro dónde estaban sus maletas, éste le dijo que estaban en su cuarto y que iba a dormir con él. Sin embargo, la influencer se negó, pues no había aceptado la invitación para llevar el encuentro más allá.

''No había nada entre él y yo, nunca hubo nada... Cristian se enojó muchísimo y dijo que era una falta de respeto... Le dije a Cristian que no iba a pasar nada entre él y yo... A mí nunca me gustó, yo nunca iba a ser una más del montón'', explicó.

(Azucena Uribe)