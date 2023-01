La joven Nico Parker es la actriz encargada de interpretar a Sarah Miller, la hija de Joel que aparece brevemente durante los primeros compases del título original de The Last of Us.

La serie de The Last of Us se basará en el videojuego original de Naughty Dog, donde tienen protagonismo PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog en la producción.

Nico Parker forma parte del elenco, de la serie producida por HBO Max, con Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy, el hermano de Joel) y Merle Dandridge (Marlene), quien a su vez también apareció en el videojuego interpretando al mismo personaje, la líder de los Luciérnagas.

¿Quién es Nico Parker?

Nico persigue una carrera en el cine y consiguió su primer papel en Dumbo, la adaptación de la película de Disney dirigida por Tim Burton que se estrenó en el año 2019.

La protagonista tenía 15 años y consiguió convencer al público de su carisma a través de su interpretación de Milly Farrier; su padre también está ligado a la industria: es Ol Parker, director y guionista con trabajos como Ticket to paradise con Julia Roberts y George Clooney o Mamma mia! Una y otra vez.

Es hija de Thandiwe Newton, conocida por series como 'Westworld' y cintas como 'En busca de la felicidad' o 'Entrevista con el vampiro'.

Además de participar en la producción de Burton, también ha trabajado en una de las películas más recientes de Hugh Jackman, 'Reminiscencia'.

Su papel en The Last of Us

Nico interpreta a Sarah, la hija adolescente de Joel en el primer episodio de The Last of Us un magnetismo poco común que hace que rápidamente te impliques con su personaje, y cuyo trágico destino condicionará el resto de la vida de Joel (Pedro Pascal).

aemz